Apple знизить ціни на iPhone

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Тім Кук
Тім Кук / Getty Images

Незважаючи на гучний осінній реліз смартфонів iPhone, перший фінансовий звіт виявився доволі не втішним для Apple. Зважаючи на це, голова корпорації Тім Кук заявив, що компанія переосмислить ціну iPhone.

Згідно із даними звіту, продаж iPhone впав на значні 15%, повідомляє MacRumors.

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За словами Кука, причиною падіння продажів нових iPhone стала нестабільна економіка деяких регіонів. Через коливання курсів долара і євро флагманські апарати виявилися неконкурентоспроможними, і тепер вендор має намір змінити свій підхід до ціноутворення на закордонних ринках.

У січні ми оцінили макроекономічні умови деяких з цих ринків, і вирішили повернутися до більш відповідних локальних цін в надії поліпшити продаж в цих регіонах,
– заявив очільник Apple.

Список країн, в яких буде проведено обіцяне цінове коректування, Кук не озвучив. Імовірно, мова в першу чергу йде про Індію та Бразилію. Раніше корпорація вже почала знижувати ціни для китайських рітейлерів. Не виключено, що одним з учасників «розпродажів» стане і Україна.

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Терміни остаточного перегляду цінової політики Apple щодо iPhone невідомі.

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Теги: Техно Смартфони Ціни Apple iPhone Тім Кук
Джерело: Техно
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