Apple знову випустила оновлення iOS 13.2.3: що виправляє нова версія прошивки

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Оновлення iOS 13.2.3: що виправляє / unsplash.com

Корпорація Apple випустила чергове оновлення операційної системи iOS. Нова версія отримала назву iOS 13.2.3. Вона має виправити низку помилок, з якими зіштовхнулись користувачі iPhone після оновлення iOS 13.

Зокрема, найсвіжіше оновлення має виправити роботу функції пошуку системи Spotlight, яка нещодавно була недоступна для деяких користувачів.

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Що виправили у iOS 13.2.3?

  • Пошук

Розробники виправили роботу системного пошуку і пошуку всередині пошти, файлів та нотаток. У старішій версії прошивки він міг працювати некоректно.

  • Відображення фото

Раніше знімки та посилання могли не відображатись на екрані детале й повідомлень. Зараз цей баг також мали виправити.

  • Завантаження контенту

Користувачі, що використовують додаток, який завантажує контент у фоновому режимі, могли зіштовхнутись із проблемою, яка не дає змогу програма викачувати контент. В iOS 13.2.3 теж цю проблему вправили.

  • Баги у пошті

Найсвіжіше оновлення прошивки виправляє проблеми з отриманням нових повідомлень у пошті або цитуванням повідомлень з облікових записів.

iOS 13.2.3

Оновлення до iOS 13.2.3

Оновлення до iOS 13.2.3 вже доступне для користувачів. Є інформація, що наразі Apple тестує бета-версію iOS 13.3.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Apple iOS Інтернет
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