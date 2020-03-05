Apple зняла заборону на спливаючі push-сповіщення: що це означає

Спливаючі на дисплеї смартфона push-сповіщення можуть бути корисними або рекламними – це залежить від функцій додатку, який їх надсилає. Після довгої заборони компанія Apple дозволила розсилку оголошень, які будуть спливати навіть на заблокованому екрані iPhone.

Деталі про нововведення

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Згідно з оновленою інструкцією для розробників, тепер додатки для iOS можуть розсилати користувачам push-повідомлення для "реклами, рекламних акцій або прямого маркетингу", якщо користувач заздалегідь висловив згоду на їх отримання, а налаштуваннями програми передбачена можливість повністю відключити розсилки, повідомляє The Verge.

Примітно, що раніше Apple забороняла подібну діяльність в будь-якому вигляді.

Для чого це зробили

За даними джерела, на такий крок компанія пішла заради зручності користувачів, яким можуть бути цікаві повідомлення про знижки, розпродажі та інші акції. Наприклад, після інсталяції додатка інтернет-магазину власник смартфону зможе швидко дізнаватися про зниження ціни на товар, що його цікавить.



В App Store нові правила для розробників

Які додатки не зможуть надсилати сповіщення

При цьому "ліцензію на рекламу" отримають не всі розробники. Компанія пообіцяла особливо ретельно контролювати сервіси для знайомств і додатки, пов'язані з складанням гороскопів – їх функціональність не буде розширена, якщо вони "не забезпечують унікальний, високоякісний досвід використання".

Інші оновлення в App Store

Оновлена​​політика App Store також передбачає інтеграцію в додатки функції Sign in with Apple (доступ до різних сторонніх акаунтів за допомогою єдиного ідентифікатора Apple ID). Таку можливість розробники повинні реалізувати до 30 квітня 2020 року.



Як виглядатиме кнопка "Увійти з Apple ID"

Ще одне нове правило забороняє публікацію софта, який може бути використаний для скоєння злочинів чи іншим способом допомогти користувачам приховати незаконну діяльність.

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