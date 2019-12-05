Смартфони незабаром зникнуть: що може їх замінити

Нещодавно у своєму інтерв'ю Business Insider глава компанії Qualcomm Крістіано Амон заявив, що смартфони на порозі зникнення і вже через два роки ми у повсякденному житті будемо використовувати зовсім інші ґаджети. Причинами таких кардинальних змін Амон назвав 5G та мініатюризацію.

Ми в Техно 24 вирішили дещо зазирнути в майбутнє і відшукати ті технології та ґаджети, які справді здатні замінити смартфони вже найближчим часом. Адже справді, сьогодні мініатюризація досягла небачених результатів, а технологія 5G обіцяє, небачені швидкості та надійність. Хтозна, може Амон і справді має рацію і вже через два роки наш повсякденний світ зміниться до невпізнаваності.

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AR окуляри

Прогресивні розробники з Google, Apple та Microsoft вже працюють над створенням автономних гарнітур, що здатні проєктувати так звану доповнену реальність.

Що таке доповнена реальність?Від англійського augmented reality – технології спрямовані на доповнення реальності будь-якими віртуальними елементами. По суті це змішана реальність, створена за допомогою комп'ютера з використанням додаткових елементів сприйняття реальності, коли реальні об'єкти вмонтовані в поле сприйняття.

Акцент та зацікавлення лідерів ринку цією технологією дає підстави вважати, що вона справді може повністю замінити смартфони. Адже навіщо носити в кишені великий ґаджет, якщо дзвінки, повідомлення та інші види зв'язку, а також будь-який контент, можуть передаватися безпосередньо у ваші органи сприйняття.

Наразі AR не має настільки широкого застосування, щоб вже зараз можна було без зайвих незручностей замінити смартфон окулярами чи будь-яким іншим девайсом. Однак компанії, що працюють над цією технологією, обіцяють, що в не далекому майбутньому такий ґаджет справді повноцінно замінить смартфон.

Що є на ринку

Google Glass Enterprise Edition 2



Google Glass EE 2, друге покоління розумних окулярів Google

Це окуляри доповненої реальності, також відомі як EE, виробництва Google. Вони є більш вдалою спробою компанії вийти на ринок Smart Glass у порівнянні з першою моделлю Google Glass і орієнтовані виключно на бізнес-ринок.

Завдяки зручній та легкій оправі, пристрій майже не відчувається при носінні. Його можна використовувати цілий день, замінивши звичні засоби зв'язку (телефон, ноутбук, smart-годинник).

Користувачі можуть використовувати ці AR окуляри для доступу до необхідної їм робочої інформації: до контрольних списків, інструкцій, а також для відправки фотографій або відеороликів.

Ціна ґаджета – 999 доларів (23 900 гривень)

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Magic Leap One



AR окуляри Magic Leap One Creator Edition

Зроблені окуляри для того, щоб бачити віртуальні об'єкти поверх реального світу – тобто, мова йде якраз про доповнену реальність.

Однак Magic Leap One не просто накладають віртуальне зображення, вони оцифровують приміщення, в якому перебуває їх користувач. Пристрій здатний "запам'ятовувати" розташування різних об'єктів, завдяки чому з цими об'єктами може взаємодіяти користувач.

Керувати функціями ґаджета можна за допомогою жестів, в тому числі і рухів голови, голосом і поглядом.

Ціна їх вища, ніж вартість інших подібних девайсів і становить 2 295 доларів (54 908 гривень). Lightwear використовує цілий набір камер і сенсорів для проєктування зображень на оточення користувача.

HoloLens 2



Окуляри змішаної реальності Microsoft HoloLens 2

Компанія вже випускає готові рішення в сфері AR і VR. Наразі можна придбати окуляри змішаної реальності HoloLens 2.

Однією з переваг HoloLens є запуск комп'ютерних програм прямо всередині гарнітури, через що користувачеві не потрібно носити з собою ноутбук або користуватися ПК. Це особливо актуально для працівників промисловості, які займаються перевіркою систем – штучний інтелект підкаже їм, де поломка і як найефективніше її усунути.

Поки HoloLens 2 занадто великі, непридатні для повсякденного носіння і до того ж коштують 3 500 доларів (83 737 гривень). Проте з плином часу ця технологія стане більш доступною, а вартість не перевищуватиме ціну смартфона.

Що кажуть в Apple



Концепт AR окулярів від Apple

Одним з найбільших прихильників повсякденного застосування AR є генеральний директор Apple Тім Кук. Ще в 2017 році в одному зі своїх інтерв'ю він заявив про те, що технологія доповненої реальності стане революцією, яку можна порівняти з винаходом смартфонів.

Відтоді Apple активно займається цим напрямком – купує стартапи, додає AR в iPhone. Водночас два роки тому Кук відмовився коментувати, чи готує Apple власні AR-окуляри, але повідомив про те, що технологій для створення якісної гарнітури ще не існує.

Однак нещодавно з'явилася інформація про те, що до 2022 року Apple представить AR-шолом, а ще через рік – AR-окуляри.

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Інша натільна електроніка

AR окуляри не єдині ґаджети, які потенційно можуть прийти на заміну смартфонам. Набагато більшою популярністю зараз користуються розумні годинники, які вже давно переступили планку звичайного додатка до смартфона і зараз перебувають на межі повної автономності.

Компанія Apple з кожною еволюцією своїх Apple Watch робить їх все більш незалежними від iPhone.

Вже зараз на ринку є низка таких ґаджетів, які можна використовувати окремо від смартфона і навіть замінити його повністю.

До прикладу AllCall W2, який дає змогу приймати та здійснювати дзвінки прямо з вашого зап'ястя.



Китайський розумний годинник з функціями телефона

Пристрій китайського виробника відрізняється найкращим співвідношенням ціна-якість. Залежно від модифікації розумний наручний ґаджет можна придбати від 3 500 гривень. Цілком прийнятна ціна за багатофункціональний пристрій на Android.

Модель оснащена слотом під Sim-карту Nano формату, є підтримка мереж 3G, є вбудований датчик GPS, адаптер Wi-Fi. Додаткові датчики: пульсометр, моніторинг сну, крокомір, гіроскоп.

Або ж Samsung Gear S2 3G, якщо вам до душі більш іменитий бренд. Цей годинник також здатен здивувати пересічного користувача своїми можливостями.



Розумний годинник від Samsung вас здивує

Розумний наручний аксесуар від компанії Samsung набув широкої популярності. У 2018 році південнокорейський бренд випустив модифікацію Samsung Gear S2 3G. Наявність підтримки роботи з картою оператора 3G зв'язку наголошено в найменуванні моделі.

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Функція мобільного зв'язку в моделі Gear S2 3G працює на диво добре. У неї є вбудований динамік з відмінною чутливістю. Коштуватиме такий ґаджет 11 785 гривень.

Якщо ви спробуєте прожити хоча б день з Huawei Watch 2 Sport 4g використовуючи його замість смартфона – ви будете вражені, наскільки повноцінно цей невеликий девайс здатен замінити ваш звичний пристрій.



Годинник від Huawei здатен легко замінити смартфон

Ви навіть зможете без особливих проблем відправляти повідомлення. Для цього ви можете використати клавіатуру – не найлегший шлях. Набагато зручніше просто надиктувати Google Асистенту ваше повідомлення. Він розуміє все напрочуд добре.

Neuralink

Однак, найбільш футуристичний "ґаджет" майбутнього обіцяє нам ніхто інший, як Ілон Маск. Він обіцяє прямий інтерфейс між людським мозком та комп'ютером. Принаймні саме над цим працює компанія Ілона Neuralink з 2016 року.

Що таке Neuralink?Це нейротехнологічна компанія, заснована Ілоном Маском у Сан-Франциско в 2016 році. Вона займається розробкою імпланту інтерфейсу мозок-машина.



До липня 2019 року ніхто не знав чим саме займається фірма і якими є результати її роботи. Тоді штат компанії складав 90 осіб, а початкове фінансування – 158 мільйонів доларів, з яких 100 мільйонів виділив особисто Маск.

Компанія планує вже в 2020 році почати клінічні випробування технології на людях.



Ілон Маск розповідає про інтерфейс майбутнього

Neuralink розробила чіп N1, призначений для імплантації в мозок. Цим займеться спеціально розроблений робот, який і буде імплантувати чіп. На початковому етапі також буде спеціальний додаток для смартфона, за допомогою якого можна буде керувати чіпом.

Засновник компанії і її ключові співробітники в липні 2019 року вперше розповіли про те, які цілі має Neuralink і яких успіхів вдалося досягти за 2,5 роки існування компанії.

Якщо коротко – компанія створила сенсор, який допомагає зчитувати активність нейронів людського мозку виводячи сигнал на комп'ютер. Сенсор може працювати і в зворотному напрямку – передавати сигнал з комп'ютера у мозок, та змушувати певні нейрони активізуватися.

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Малі розміри та розроблена Neuralink процедура імплантації сенсора дає змогу зробити все максимально автоматизовано, точно, швидко і абсолютно безболісно. Настільки, що пацієнт на момент процедури перебуватиме в свідомості та не відчуватиме жодного дискомфорту.

Вся система під назвою N1 буде підключена до смартфона і користувач зможе тренуватися у керуванні смартфоном безпосередньо за допомогою мозку.

Наразі головною метою винаходу є покращення якості життя пацієнтів з травмами або захворюваннями головного мозку. Дуже часто єдиним робочим органом у таких людей є лише очі і винахід команди Ілона Маска може стати порятунком для них, оскільки значно полегшить можливість спілкуватися з іншим світом.

Широке застосування

Що ж до інших користувачів, то N1 може перевернути їх звичний досвід взаємодії з ґаджетами з ніг на голову. Тільки уявіть, що користуватися усією технікою можна буде за допомогою вашого мозку – просто подумавши про це. Звісно спершу доведеться добряче потренуватися, однак це дуже перспективний досвід.



Найближчим часом досвід користування технікою кардинально зміниться

В такому випадку звичний смартфон нам уже не буде потрібен, а в поєднанні з розумними годинниками та AR окулярами це вирішує найбільшу їх проблему, незручність керування та вводу даних. А це вже зовсім інший користувацький досвід.

Можливо зовсім скоро ми станемо свідками нового фантастичного майбутнього, на порозі якого стоїмо.

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