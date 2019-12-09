Астероїд Бенну виявився активним: що це означає
Дані, які зібрала міжпланетна станція OSIRIS-Rex, допомогли науковцям класифікувати навколоземний астероїд Бенну як активний. Цей об’єкт періодично створює пилові викиди, які неодноразово фіксував космічний апарат.
Які дані зібрав апарат
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Як повідомляє журнал Science, група дослідників на чолі з Данте Лауретті проаналізувала дані, зібрані міжпланетною станцією OSIRIS-REx, яка працює поблизу 500-метрового навколоземного астероїда Бенну.
Апарат за допомогою бортових камер системи TAGCAMS зафіксував три великих викиди частинок пилу з поверхні астероїда, що відбулися 6 та 19 січня і 11 лютого 2019 року, а також низку схожих подій (їх достовірність, проте, під питанням).
Що таке активні астероїди? Це один з типів малих тіл Сонячної системи: у них типові для астероїдів орбіти, але також вони демонструють певний рівень активності у вигляді викидів пилу або освіту коми або хвоста, схожих на кометні.
Вчених цікавили джерела цих викидів, розмір частинок пилу, які відлетіли, а також траєкторії їх руху і механізми викидів.
Траєкторія викидів астероїда Бенну
Розміри викидів та їх швидкість
Виявилося, що з поверхні Бенну відлітали частки з діаметрами від менше одного до десяти сантиметрів зі швидкістю в діапазоні від менше 0,05 до більше трьох метрів в секунду.
Фотографії викидів частинок з поверхні Бенну
Спад маси астероїда в період з 31 грудня по 18 лютого 2019 року (включаючи три великих викиди) склав близько одного кілограма, а середня швидкість втрати маси, що склала 10-4 грамів в секунду. Це на кілька порядків менше, ніж аналогічна величина, отримана для інших активних астероїдів (від 10 до 103 грамів в секунду).
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Джерела викидів
Передбачувані джерела великих викидів розташовувалися в південній півкулі астероїда і в екваторіальній частині: вони не демонструють явних відмінностей від інших місць на Бенну в геологічному плані. Всі події відбувалися ближче до вечірнього часу, коли апарат реєстрував до двохсот частинок.
Джерела викидів на астероїді Бенну
Моделювання траєкторій частинок показує, що деякі з них повертаються назад на поверхню астероїда.
Передбачається, що на Бенну можуть працювати три механізми генерації подібних викидів:
- Зіткнення астероїда з метеоритами
- Дегідратація філлосілікатів, що входять до складу речовини Бенну
- Вибухове руйнування порід через різкий нагріву і охолодження. Що можливо через занадто швидку зміну дня і ночі на астероїді.
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