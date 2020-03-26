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Астронавти розкажуть, як долати самотність та обмеження в часи карантину: пряма трансляція

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Можливість надихнутися історіями астронавтів / ESA

У четвер, 26 березня, ESA організувала захід #SpaceConnectsUs – можливість подолати кордони та почути від космічних дослідників, художників та вчених про те, як керувати собою та своїм оточенням в часи боротьби з пандемією.

Програма передбачає онлайн спілкування з космонавтами та гостями з усього світу. Ведучі та гості розмовлятимуть з дітьми, молодими людьми, їхніми родинами та друзями про їх досвід життя у обмеженому просторі.

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Крім того астронавти ділитимуться досвідом та історіями з життя про дослідження космосу джерела натхнення. Програма буде доступною п'ятьма мовами починаючи з 17:00 нідерландською мовою, далі – німецькою 18:00, італійською о 19:00, французькою 20:00 та англійською о 21:00.

Де переглянути трансляцію

Дивитися можна прямо тут. Ось пряма трансляція заходу:

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Теги: Коронавірус Covid-19 Техно Новини Техно ESA Космос
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