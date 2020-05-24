Астрономи вперше в історії зафіксували народження нової планети: відео

Наразі головною науковою точкою зору на народження всесвіту вважається теорія Великого вибуху. Однак з нею згодні далеко не всі вчені. Під час останніх спостережень вдалося зняти народження нової планети, що дозволяє розширити розуміння процесів, що відбуваються всередині планет і у всьому Всесвіті.

На думку астрономів, їм вдалося зробити неймовірне відкриття. До цього було багато питань про те, як саме формуються планети, скільки це займає часу, а також безліч інших, розповідає ubergizmo.

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Як стало відомо, Надзвичайно великий телескоп Європейської Південної Обсерваторії вперше в історії спостережень за космосом зняв народження нової планети. Це дозволить не лише підтвердити чинні теорії, але й глибше зрозуміти процеси, що відбуваються всередині планет.

Відео демонструє процес формування планети:

На відео помітно вихор пилу й газу навколо об'єкта AB Aurigae, який знаходиться на відстані 520 світлових років від Землі в сузір'ї Auriga. Астрономи вважають, що всередині спіралей розташована планета, яка перебуває на стадії формування і викликає хвилювання пилу й газу.

Це відповідає деяким теоретичним моделям формування планет. Одна спіраль намотана всередину орбіти, а інша розширюється назовні – з'єднуючись в центрі. Вони дозволяють газу і пилу з диска накопичуватися на планету й сприяє її зростанню,

– розповідають астрономи.

Судячи з усього, молода планета знаходиться прямо у вирі процесів, які формують її саме зараз.