Астрономи довели, що Чумацький шлях "викидає" з себе зірки

Довгий час вважалося, що зірки майже ніколи не змінюють своїх орбіт. Вони являють собою надмасивні об'єкти, зрушити які під силу лише деяким явищам у Всесвіті. Під час нових досліджень група вчених не тільки спростувала цю теорію, а й довела, що зірки навіть можуть бути викинуті за межі галактики.

Нові дані були отримані за допомогою комп'ютерного моделювання. Проєкт "Зворотній зв'язок в реалістичних середовищах 2" (FIRE-2) спрямований на з'ясування того, як формувалися зірки в області галактичного гало Чумацького шляху, розповідає Eurekalert.

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Результати дослідження

Автори дослідження відзначають, що розбіжності між прийнятими теоріями і показаннями моделювання викликали у них подив. Після вивчення інших джерел вони остаточно переконалися в своїй правоті.

Високоточні розрахунки показали, що Чумацький Шлях запускає зірки в космічний простір в потоках, викликаних вибухами наднових,

– розповів старший автор дослідження Джеймс Баллок.

На думку вчених, область гало являє собою археологічні записи різних періодів існування галактики. Моделювання за допомогою FIRE-2 дозволило астрономам побачити що відбуваються у Всесвіті процеси на власні очі. В ході вибухів наднових викидається величезна енергія та газ, які і виштовхують окремі зірки в гало Чумацького шляху.



Модель Чумацького шляху і радіального виштовхування з галактики зірок

На додаток вчені повідомили, що зірки на зразок Сонця мають низький шанс бути виштовхнути, оскільки володіють підвищеною кількістю металу в своєму ядрі. Світила з меншим об'ємом металів знаходяться в більшій небезпеці, в разі якщо на невеликій відстані від них відбудеться вибух наднової.

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