Астрономи показали, як рухається газ між галактиками: відео

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Астрономи показали, як рухається газ між галактиками / Фото з вільних джерел

Під час розвитку та «смерті» зірок відбуваються спалахи наднових. В результаті цього явища в міжгалактичний простір викидається велика кількість газу і до недавнього часу вченим не вдавалося вивчити механізм циркуляції газу між галактиками.

В ході нових досліджень науковці використали суперкомп'ютер NASA Pleiades, який демонструє, як газ рухається між галактиками протягом 13 мільярдів років.

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За словами вчених, газ сам по собі не випромінює багато світла, на відміну від яскравих галактик. Один із способів розглянути газові хмари – знайти яскраві джерела світла, і виміряти, як гази поглинають світло.

Інтерпретація отриманих даних важка для аналізу. У таких ситуаціях використовуються потужності суперкомп'ютерів. В ході одного з таких експериментів провели моделювання на суперкомп'ютері Pleiades в лабораторії NASA.

Результати своєї роботи дослідники змонтували в короткий відеоролик, на якому видно, як газ циркулює між галактиками протягом 13 мільярдів років.

За їх словами, наша галактика Чумацький шлях поглинає більше газу, ніж віддає, що стало наслідком її гравітаційного поля, яке перетягує газ у своїх супутників.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
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