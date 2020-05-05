Астрономи розгадали таємницю обертання Венери

Венера вважається найгарячішою планетою сонячної системи. Середня температура на її поверхні становить 462 градуси, замість хмар на ній сірчана кислота, а одна її половина ніколи не бачить Сонця. Вже давно було встановлено, що її атмосфера обертається в 60 разів швидше ніж сама планета. Але тільки через 60 років спостережень японські вчені знайшли причину цього незвичайного феномена.

Деталі та причини такої поведінки загадкової планети розповідає Slash Gear.

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Особливості атмосфери Венери

Як відомо, Венера обертається дуже повільно – період обороту планети навколо осі займає 243 земних доби. Разом з тим її атмосфера повертається в 60 разів швидше. Даний феномен був виявлений ще у 1960-х роках. Пошук відповіді на цю загадку зайняв понад 60 років і був отриманий завдяки космічному зонду "Акацукі", який досліджує планету з 2015 року.

Що вдалося з'ясувати

Як з'ясувалося, насамперед обертання атмосфери на Венері підтримується атмосферними приливними хвилями, що утворилися від перепаду температур між її денною та нічною сторонами. Ефект настільки сильний, що часом атмосфера рухається в 60 разів швидше, ніж сама Венера. При цьому ближче до полюсів атмосферна турбулентність й інші види хвиль мають більш виражений ефект.

Нова методика виявлення орієнтується на відстеження хмар і визначення швидкості вітру з зображень, отриманих за допомогою ультрафіолетових та інфрачервоних камер на борту космічного апарату. Дослідники розповіли, що завдяки ефекту швидкого обертання атмосфери відбувається перенесення тепла з денної частини на нічну. На думку вчених, теплові потоки, що підтримують прискорення, виникають на низьких широтах, розташованих ближче до екватора.



Схема руху атмосферних мас на Венері

Зрештою дослідники довели, що на планеті існує подвійна циркуляційна система, яка і відповідає за безперервне обертання атмосфери. Це перш за все меридіальна циркуляція, яка повільно переносить тепло до полюсів, і приливні хвилі, які швидко переносять тепло до темної частини планети.

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