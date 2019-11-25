Астрономи виявили галактику одразу з трьома надмасивними чорними дірами в центрі: фото

Дослідники з Геттінгенського університету виявили в центрі галактики NGC 6240 одразу три надмасивні чорні діри. Вважається, що причиною такого явища є одночасне зіткнення трьох невеликих галактик.

Вчені вважають, що подібні події могли призвести до утворення надзвичайно великих чорних дір у часи раннього Всесвіту. Відповідне дослідження вчені оприлюднили в журналі Astronomy & Astrophysics.

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Суть дослідження

Моделювання показує, що за часів раннього Всесвіту такі злиття могли відбуватися частіше. Це пояснило б, як найбільш ранні галактики Всесвіту та їх надмасивні чорні діри змогли досягти величезних розмірів за перший мільярд років існування.

Ми не могли пояснити, як виникли найбільші сучасні галактики Всесвіту. Якщо в зіткненнях їх прабатьків брало участь відразу кілька об'єктів – тоді великі галактики і їх надмасивні чорні діри могли рости дуже швидко. Наше відкриття – перше свідчення на користь цього сценарію,

– сказав провідний автор дослідження Пітер Вайльбахер.

Астрономам вдалося знайти додатковий доказ на користь цієї гіпотези – за допомогою телескопа LISA вони випадково виявили галактику, в центрі якої розмістилися відразу три надмасивних чорних діри. Це галактика NGC 6240 в сузір'ї Змієносця, яка розташована на відстані 400 мільйонів світлових років від Землі.



Галактика NGC 6240 / Georg August Universität Göttingen

Чорні діри в галактиці розташовані дуже близькому (за астрономічними мірками) – вони віддалені один від одного всього на 645 світлових років.



Виявлені дослідниками чорні діри / Georg August Universität Göttingen

Тепер ученим належить з'ясувати, як саме утворилися чорні діри. Для цього дослідники мають намір провести "перепис" тих галактик, що пережили злиття.

Насправді таке явище, як злиття галактик у видимому Всесвіті явище доволі часте. Ба більше, майже четверта частина видимих ​​галактик вже пережили подібні події.

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