Астрономи виявили мертву галактику "монстрів"

Науковці виявили далеку галактику, в якій утворення зірок припинилося, коли вік Всесвіту склав всього 1,8 мільярда років. Схоже, в ній інтенсивно з'являлися нові світила протягом попереднього часу, однак потім процес різко зупинився.

Це несподіване відкриття, так як подібного ніколи не спостерігалося в численних симуляціях еволюції галактик, пишуть автори в The Astrophysical Journal Letters.

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Що відомо про відкриття

Астрономи з США, Канади, Італії, Австралії, Німеччини та Нідерландів під керівництвом Гілліана Уїлсона з Каліфорнійського університету в Ріверсайді виявили незвичайну велику галактику XMM-2599, в якій зореутворення зупинилося через всього 1,8 мільярда років після Великого вибуху.

Галактика розташована на червоному зсуві, а її маса становить 3,1 × 1011 сонячних, що робить її найбільшою спокійною галактикою на великому червоному зміщенні.

Що таке велике червоне зміщення? Це зниження частот випромінення, яке спостерігається для всіх далеких джерел (галактики, квазари). Його пояснюють як динамічне віддалення цих джерел один від одного і, зокрема, від нашої Галактики, тобто як нестаціонарність (розширення) Метагалактики.

За об'єктом спостерігали за допомогою одного з найбільших наземних телескопів в обсерваторії Кека на Гаваях. Авторам вдалося зафіксувати зміщені лінії поглинання серії Бальмера, а також показати відсутність ультрафіолетового випромінювання у власній системі відліку, що свідчить про припинення зореутворення.

Утворення зірок в галактиці

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Однак моделювання історії зореутворення даної галактики на основі виміряного спектрального розподілу енергії вказало на надзвичайно бурхливе минуле. Проведені обчислення свідчать на користь утворення світил сумарною масою понад тисячу сонячних в рік протягом приблизно півмільярда років. Для порівняння: в сучасному Чумацькому Шляху нових зірок виникає приблизно на одну сонячну масу в рік.

Феномен відкритої галактики

Найбільший інтерес даний об'єкт представляє в контексті теоретичних моделей утворення галактик. Чисельні моделі пророкують швидке формування таких великих тіл протягом пари перших мільярдів років, але у всіх випадках вони продовжують активно формувати зірки на поточному етапі існування.



Галактика XMM-2599

Поки що вчені не можуть однозначно сказати, в чому причина такої поведінки галактики. Можливо, це пов'язано з її оточенням, в якому швидко вичерпався вільний водень, або різко виросла активність центральної чорної діри.

Доля подібних галактик

Також залишається невідомою подальша доля таких галактик. Якщо вона фактично ізольована, тобто навколо неї немає інших відносно великих скупчень речовини, то вона майже в незмінному вигляді проіснує багато мільярдів років. Іншою крайністю може бути щільне оточення: в такому випадку у галактики є всі шанси стати центральною еліптичною галактикою великого скупчення.

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