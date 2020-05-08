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Астрономи виявили найближчу до Землі чорну діру

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Сузір'я Телескоп
Сузір'я Телескоп / cnet

Дослідницька група на чолі з астрономами Європейської південної обсерваторії (ESO) виявила нову чорну діру, розташовану, за космічними мірками, зовсім недалеко до Землі. Побачити зоряну систему, в якій знаходиться "сусід" Землі, можна навіть неозброєним оком з певних регіонів планети.

Спостерігаючи з обсерваторії ESO La Silla в Чилі за подвійною системою HR 6819 в сузір'ї Телескоп, вчені виявили, що одна з її зірок обертається навколо невидимого об'єкта, в той час як друга нерухома, повідомляє CNET.

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Як вдалося виявити чорну діру

Орбітальна поведінка внутрішньої зірки і видала існування її супутника – чорної діри, маса якої мінімум в чотири рази перевищує сонячну.

На опублікованому зображенні орбіта чорної діри відображена червоним кольором, а її супутника – синім. Велика синя дуга являє собою другу зірку в системі. Астрономи стверджують, що об'єкт розташований "всього" в 1000 світлових років від Землі – в масштабах космосу відстань порівняно невелика.


Зображення чорної діри в сусідній системі

Прихована чорна діра в системі HR 6819 – одна з найперших виявлених чорних дір зоряної маси, яка не взаємодіє з навколишнім середовищем і тому виглядає по-справжньому чорною,
– відзначили представники ESO.

Раніше найближчою чорною дірою до Землі вважався один з компонентів подвійної системи в сузір'ї Єдинорога, який знаходиться на відстані 3000 світлових років від Сонця. Як пояснюють вчені, чорні діри важко виявити, тому що вони являють собою область в космосі, де гравітація настільки сильна, що покинути її не можуть навіть об'єкти, які рухаються зі швидкістю світла.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос
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