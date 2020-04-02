Asus ROG Zephyrus Duo 15: унікальний ноутбук для геймерів з двома екранами

Компанія Asus випустила новий фірмовий ноутбук ROG Zephyrus Duo 15. Це ультратонкий геймерський ноутбук – його фішкою є наявність одразу двох екранів.

Характеристики

Новинка отримала потужний 8-ядерний процесор Intel Core 10-го покоління у парі з 48 ГБ пам’яті. Відеокарта тут GeForce RTX 2080 SUPER для ігор з ультра високими значеннями FPS.

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Геймерський ноутбук оснащений інноваційною системою охолодження AAS Plus. Під час розкриття кришки ноутбука у верхній частині пристрою з'являється великий повітрозабірник для підвищення ефективності охолодження. Ця система також нахиляє допоміжний сенсорний екран ROG ScreenPad Plus.

Asus ROG Zephyrus Duo 15 отримав оригінальний додатковий екран

Додатковий екран

Це, мабуть, головна фішка ноутбука. При відкритті кришки ноутбука допоміжний сенсорний екран ROG ScreenPad Plus, який нахиляється під кутом 13 градусів для зручності перегляду зображення й покращення взаємодії. Плавне переміщення панелі регулюється унікальним шарніром, який синхронізує рух двох екранів з високою точністю. Щоб запобігти дотику екранів під час відкривання кришки, шарнір має спеціальні напрямні, які затримують розкриття додаткового дисплея.

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Цей допоміжний IPS-екран відзначається широкими кутами огляду і роздільною здатністю 3840x1100, а також може похвалитися високою піксельною щільністю, завдяки чому забезпечується відтворення найдрібніших деталей.

Цей додатковий екран створює краще середовище для ігор, геймерських трансляцій і створення контенту. Наприклад, під час гри або перегляду фільму на нього зручно вивести вікно месенджера або поштового клієнта. Сенсорний екран підтримує активний стилус ASUS Pen.

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