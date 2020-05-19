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Атака на авіакомпанію EasyJet: хакери отримали дані карток клієнтів

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EasyJet стала жертвою хакерів
EasyJet стала жертвою хакерів / itc.ua

Авіакомпанія EasyJet стала жертвою масштабної хакерської атаки. Злочинці отримали доступ до електронних адрес, інформацію про перельоти та навіть дані банківських карток клієнтів.

Як передає видання Express, загалом жертвами хакерської атаки стали дані 9 мільйонів користувачів.

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Що стосується банківських карток, то у авіакомпанії підтвердили доступ хакерів до даних понад двох тисяч клієнтів.

Деталі про хакерську атаку

Хакери атакували авіакомпанію раніше. Станом на 19 травня, неавторизоване проникнення до баз даних вже заблокували. Також компанія провела розслідування.

Однак, чи встигли злочинці скористатись викраденими даними, зокрема кредитними картками, поки невідомо. Усіх клієнтів, що постраждали, компанія має повідомити протягом кількох найближчих днів.

Що відомо про EasyJet? Це одна із найбільших європейських бюджетних авіаліній, заснована у Великобританії. Є частиною холдингу EasyGroup. Компанія виконує внутрішні і міжнародні рейси за більш ніж 300 напрямками, в більш ніж 30 країнах світу.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Інтернет Техно Новини Техно Хакерська атака хакери
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