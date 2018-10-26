Аудиторія Twitter різко зменшилась: в чому причина

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Twitter активно зачищає ботів
Twitter активно зачищає ботів / Фото з відкритих джерел

За останній квартал, аудиторія Twitter зменшилася одразу на 9 мільйонів користувачів (з 335 мільйонів до 326 мільйонів). Це вже другий квартал під ряд, коли відбувається падіння аудиторії соцмережі.

Про це повідомляє detector.media.

Причина такого зменшення аудиторії полягає у тому, що сервіс почав блокувати та видаляти ботів та акаунти, що поширюють спам.

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Зокрема, у компанії повідомили, що запустила нову технологію, яка значно швидше знаходить ботів. А відтак процес чистки відбувається швидше.

У Twitter, що аудиторія продовжуватиме зменшуватися, але при цьому стане більш якісною. Для цього в компанії запровадили і складнішу процедуру верифікації при процесі реєстрації нових акаунтів.

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Теги: Техно Інтернет Twitter Соцмережі
Джерело: Техно
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