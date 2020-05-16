Автомобілі Tesla суттєво подешевшають з "вічним" акумулятором

Tesla створила передовий акумулятор з низькою собівартістю і вкрай високим терміном служби – він не буде вимагати заміни навіть через мільйон кілометрів пробігу. Це означає, що батарея буде практично "вічною" – середній користувач не проїжджає стільки й за все своє життя.

Новий акумулятор буде значно дешевшим від існуючих на ринку аналогів, що дозволить Tesla вирівняти вартість своїх автомобілів з бензиновими або навіть зробити їх дешевшими, повідомляє slashdot.

До теми Tesla виготовлятиме власні акумулятори: компанія закупила обладнання

"День батарей" на підході

Інформація про новий продукт Tesla стала відомою за тиждень до анонсованого Ілоном Маском "Дня батарей". Очікується, що на наступному тижні інвесторам та широкій публіці буде представлено цілий пакет інновацій та розробок компанії в області зберігання енергії. Маск пообіцяв, що це буде найважливіший день в історії Tesla.



"День батарей" пройде вже наступного тижня – представлять нові розробки Tesla

Що відомо про нову розробку Tesla

З витоку відомо, що компанія представить нову, передову технологію зберігання енергії в електромобілях і у неї буде дуже низька для ринку собівартість. Батарея забезпечить електромобілям Tesla мільйонні пробіги, а її промислове виробництво почнеться, можливо, вже в кінці цього року. Ця технологія дозволить Tesla продавати електромобілі за ціною рівною або нижчою еквівалентним машинам з ДВС.

Нова довговічна батарея, про яку йде мова, була розроблена компанією разом з китайським партнером CATL та командою вчених з Канади, які були залучені до проєкту Маском. Спочатку батарея буде ставитися на машини вироблені в Китаї, а потім з'явиться і на інших ринках, де можна купити електромобілі Tesla.

Інновації полягатимуть в зниженні рівня кобальту, використанні хімічних добавок, матеріалів і покриттів, що скорочують внутрішнє напруження і дозволяють запасати більше енергії на довший термін.

Не пропустіть Tesla проведе "День батарей" у кінці травня: представлять революційні розробки

Зміни на конвеєрі

Разом з тим, компанія планує впровадити новий швидкісний і високо автоматизований процес виробництва акумуляторів, щоб знизити трудовитрати й підвищити продуктивність на фабриках, які за розміром будуть в 30 разів перевершувати Gigafactory в Неваді.



Tesla запровадить ефективне виробництво власних батарей

Також Tesla працює над технологією утилізації та повторного використання дорогих металів на зразок нікелю, кобальту й літію через своє відділення Redwood Materials, а також над вторинним використанням батарей з електромобілів в енергомережах.