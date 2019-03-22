Автомобілі Volvo визначатимуть нетверезих водіїв: як вони це робитимуть

Компанія Volvo Cars продовжує реалізацію стратегії Vision 2020, яка має на меті звести до нуля аварії із летальними наслідками за участі двох нових автомобілів. Чергове нововведення має на меті боротьбу із нетверезими водіями та неуважністю за кермом.

Як працюватиме нова технологія? З метою постійного аналізу стану автомобіліста Volvo пропонує задіяти спеціальні внутрішньосалонні камери спостереження та інші датчики, повідомили у прес-службі Volvo.

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Якщо водій в силу розсіяної уваги або стану нетверезості ігноруватиме сигнали автомобіля, що попереджають про ризики ДТП, будуть автоматично активовані системи-асистенти з управління машиною в конкретній ситуації.

Зокрема, бортові електронні помічники можуть забезпечити плавне зниження швидкості аж до повної зупинки, а також автоматичне паркування автомобіля в безпечному місці.



Нові автомобілі Volvo відслідковуватимуть тверезість водіїв

Камери будуть реагувати на поведінку водія, яка може привести до важких травм або смерті. Це, зокрема, повна відсутність рульового управління, їзда поза дорожнім полотном або знаходження за кермом із закритими очима протягом тривалого часу, а також екстремальне виляння від смуги до смуги або надмірно повільна реакція на дорожню ситуацію.



Наразі достеменно невідомо, де буть встановлені камери в авто Volvo

Коли в авто Volvo з'являться камери? Камери з'являться у всіх автомобілях Volvo, сконструйованих на новій платформі SPA2, яка побачить світ на початку 2020 років. Про кількість камер і їх розташування в салоні буде оголошено пізніше.

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