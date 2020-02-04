Відео дня: Tesla показала світ "очима" автопілота

За словами Ілона Маска, 2020-й буде роком, коли автопілот компанії стане повністю автономним. Це звільнить водія від постійної необхідності тримати руки на кермі. Прогрес інженерів Tesla в цьому напрямку заслуговує на повагу, однак попереду ще багато роботи. Наразі вони продемонстрували, як саме виглядає світ сенсорами автопілота Tesla.

У 2018 році Tesla посилила свій і так чималий відділ роботи зі штучним інтелектом та автопілотом. Компанія продовжує запрошувати фахівців з апаратного забезпечення, нейронних мереж, алгоритмів та інфраструктурі оцінки. А недавно на сторінці вакансій з'явилася нова інформація про автопілот.

Цікаво: Tesla збільшить запас ходу Model S до 640 кілометрів

Світ очима автопілота Tesla

Компанія показала скріншоти симулятора, в якому відбувається навчання. Також Маск пообіцяв незабаром випустити "повну версію" автопілота, яка не буде пасувати перед перехрестями.



Випробування автопілоту і симулятор для його тестування

Світ "очима" автопілоту Tesla:

Робота над автопілотом

У нещодавньому інтерв'ю для подкасту Third Row Tesla Маск сказав, що зараз компанія "істотно переписує автопілот". Зокрема, велика увага приділяється нейронної мережі.

Обмежений ранній доступ до повного автопілоту (Full Self-Driving, FSD) був анонсований Маском у грудні минулого року. Випробування продовжаться протягом усього 2020 року. Потім, обіцяв він, електромобілі компанії перетворяться в самостійні роботаксі – і Tesla взагалі перестане їх продавати.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно