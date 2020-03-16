Beats офіційно представили нові бездротові навушники Powerbeats 4: ціна та фото
Нові навушники Powerbeats натхненні Powerbeats Pro і мають оновлений дизайн. Заявлена автономність становить 15 годин, що на три години більше, ніж у Powerbeats 3 Wireless.
Цікаво Процесор iPhone 12 буде потужнішим за рішення конкурентів: результати тестів
Особливості нових навушників
У Powerbeats 4 немає зарядного чохла. Зарядка здійснюється через роз'єм на одному з вкладишів. На лівому навушнику є кнопка сполучення, а на правому – кнопки для регулювання гучності, управління відтворенням, телефонними дзвінками і активації Siri.
Гаджет використовує чіп H1 для поліпшення якості зв'язку. Є підтримка Siri і функції Apple Audio Sharing на iOS.
Фото Powerbeats 4
Дата продажу й ціна
Модель Powerbeats 4 надійде в продаж 18 березня на Apple.com в трьох кольорах: червоний, білий і чорний. Ціна – від 149 доларів.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно