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Beats офіційно представили нові бездротові навушники Powerbeats 4: ціна та фото

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Нові Powerbeats 4 з'являться у продажу у березні / Beats

Нові навушники Powerbeats натхненні Powerbeats Pro і мають оновлений дизайн. Заявлена автономність становить 15 годин, що на три години більше, ніж у Powerbeats 3 Wireless.

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Особливості нових навушників

У Powerbeats 4 немає зарядного чохла. Зарядка здійснюється через роз'єм на одному з вкладишів. На лівому навушнику є кнопка сполучення, а на правому – кнопки для регулювання гучності, управління відтворенням, телефонними дзвінками і активації Siri.

Гаджет використовує чіп H1 для поліпшення якості зв'язку. Є підтримка Siri і функції Apple Audio Sharing на iOS.

Фото Powerbeats 4

 

Дата продажу й ціна

Модель Powerbeats 4 надійде в продаж 18 березня на Apple.com в трьох кольорах: червоний, білий і чорний. Ціна – від 149 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
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