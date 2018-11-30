Без SpaceX та Blue Origin: NASA обрала компанію з офісом в Україні для вивчення Місяця

NASA обрала 9 компаній, що будуть конкурувати за контракти на 2,6 мільярда доларів щодо розробки технологій для досягнення і вивчення Місяця. У цей список потрапила компанія Firefly Aerospace з офісом в Україні.

Про це пише CNBC.

Засновник Firefly Aerospace Inc – виходець з України Максим Поляков. У травні 2018 року компанія відкрила R & D-центр у Дніпрі. Цей офіс займається дослідженнями і вивченням експериментальних розробок у сфері технічних наук.

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"Ця контрактна нагорода визнає життєздатний технічний підхід Firefly для доставки корисних даних NASA і інших комерційних вантажів на поверхню Місяця, а також життєздатність його бізнес-плану і фінансових ресурсів для розробки системи CLPS Firefly", – розповів генеральний директор Firefly доктор Том Маркусик.

Цікаво, що у NASA був список із 30 зацікавлених компаній, серед яких заявки від SpaceX, Blue Origin і корпорації Sierra Nevada. Але у фінальну 9 ці компанії не потрапили. Окрім, Firefly Aerospace агентство відібрало Lockheed Martin, Astrobotic, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems і Orbit Beyond.

Як відомо президент США Дональд Трамп підписав директиву, яка закликає NASA повернутися на Місяць, в рамках підготовки до поїздок на Марс.

Що відомо про "місячну програму" США?Космічна програма "Аполлон" почалась у 1961 році для здійснення першої пілотованої висадки на Місяць і завершена у 1975. Президент Джон Кеннеді у 1961 році поставив за мету досягти Місяця, і вона була досягнута 20 липня 1969. Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдріном під час місії Аполлон-11 висадилися на поверхню супутника Землі. Аполлон-17 — це наразі остання пілотована висадка на Місяць.

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