Блогер розібрав Xiaomi Mi Mix 3: він виявився цікавішим, ніж можна подумати

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Блогер розібрав Xiaomi Mi Mix 3: він виявився цікавішим, ніж можна подумати

Популярний блогер Зак Нельсон, більше відомий під ніком JerryRigEverything, розібрав флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 3. За словами блогера, пристрій виявився цікавішим, ніж він вважав раніше.

Як розповів блогер, Xiaomi Mi Mix 3 має великі потужні магніти, які надійно утримують дві частини смартфона. Тож у складеному стані ці магніти притягуються, а у відкритому - відштовхуються.

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Тож таким чином Xiaomi Mi Mix 3 отримав унікальну конструкцію без складних механічних частин, які можуть зламатися або зноситися. Тож Нельсон вважає, така конструкція буде працювати справді довго.

Тож після того, як блогер розібрав та заново зібрав смартфон, механізм слайдера працював також добре, як у нового пристрою.

Блогер розібрав Xiaomi Mi Mix 3

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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