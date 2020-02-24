Блогери показали "внутрішній світ" смартфона Samsung Galaxy S20

Розбірку смартфонів практикують не лише експерти з лабораторії iFixit, але й інші ентузіасти. Автори YouTube-каналу PBKreviews опублікували відео, яке дає змогу заглянути у «внутрішній світ» флагманського смартфона Samsung Galaxy S20.

Крім того, автори ролика оцінили ремонтопридатність ґаджета. Як виявилося, з деякими особливостями його конструкції впоратися буде складно навіть досвідченим інженерам.

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Особливості конструкції смартфона

Відокремити задню кришку Samsung Galaxy S20 ентузіастам вдалося без особливих зусиль за допомогою спеціального фена і пластикового інструменту.

Кріплення більшості елементів ґаджета здійснюється за допомогою болтів і конекторів, що спрощує демонтаж модуля камери, системної плати, шлейфів і динаміків пристрою.

Розбірка смартфона Samsung Galaxy S20 – дивіться відео

Недоліки конструкції

Головною проблемою в ремонті ґаджета автори відео назвали заміну акумулятора. За їх словами, він розташований дуже близько до дисплейного модуля, який легко пошкодити, витягуючи батарею.

Блогери припустили, що така операція буде складною навіть для спеціалізованих сервісних центрів, якщо вони не обзаведуться спеціальним пристосуванням для безпечного відділення акумулятора від корпусу.

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