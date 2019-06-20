Бомба, що цокає: експерти розкритикували нову криптовалюту від Facebook

Нещодавно корпорація Facebook заявила про запуск власної криптовалюти Libra. Вона повноцінно запрацює у 2020 році, поки що проект працює в тестовому режимі.

Та журналісти і експерти сумніваються у надійності цієї криптовалюти, мовляв складно довіряти гроші компанії з такими проблеми з безпекою. При це пише TechCrunch.

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Захист криптовалюти. Для роботи над новим проектом у Facebook створили окремий підрозділ Calibra. Там обіцяють, що дані про транзакції будуть зберігатись без прив'язки до соціальних профілів. Контроль над Libra, крім Facebook, здійснюють ще 27 членів асоціації Libra Association. При цьому до моменту запуску їхню кількість мають збільшити до ста.

Щоб убезпечити її від злому, Facebook виклала Libra Blockchain в opensource і пропонує винагороду за знайдені вразливості.

Небезпека. Як кажуть експерти, платформа Libra Blockchain буде відкрита для всіх: користувачів, розробників, бізнесу. Вони зможуть використовувати її, будувати на її підставі бізнес, додавати цінності існуючими проектами.

"Facebook, мабуть, уже забув, що саме загальний доступ до його платформи і низькі бар'єри – саме те, що відчинило двері Cambridge Analytica і дало їй змогу отримати персональні дані 87 мільйонів користувачів. Але зараз мова йде вже не про дні народження або інтереси. Мова йде про сотні тисяч доларів у валюті Libra, які можна вкрасти", – кажуть журналісти.

Окрім того, платформа не пройшла ретельної перевірки для розробників. Тож наразі Libra – виглядає як бомба, що цокає.

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