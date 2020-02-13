Botnet: запустили соцмережу, в якій вас постійно хвалять

З’явилась дуже цікава соціальна мережа. Вона має назву Botnet, там окрім користувача та ботів нікого немає. Тож якщо людина запостить у Botnet якийсь контент, то отримає лише позитивні відгуки.

Як пояснили розробники, програма не збирає даних користувачів.

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Деталі

Насправді Botnet — це симуляція соціальної мережі, у якій мільйони ботів, що фанатіють від контурного користувача. Як тільки він публікує пост, то одразу ж отримає тисячі лайків та коментарів.

Вона поєднала у собі характеристики Twitter та Instagram, тобто користувачі можуть викладати фото або думки.

Мета

Її мета очевидна – допомогти деяким людям відчувати себе популярнішими та не такими самотніми. Науковці критикують більшість через те, що вони негативно впливають на самооцінку людини і можуть призвести до погіршення настрою та депресії. Особливо небезпечно це позначається на психіці підлітків.

Botnet – соцмережа, яка хвалить користувача

Як завантажити Botnet

Наразі додаток можна завантажити лише на пристроях на базі iOS. Його можна завантажити безкоштовно. Щоправда доступні і деякі платні послуги.

Наприклад, збільшити кількість передплатників вдвічі – це коштує долар. Також можна купити тролів або бота, який буде жартувати під кожним дописом.

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