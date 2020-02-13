24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Botnet: запустили соцмережу, в якій вас постійно хвалять

58 Читать новость на русском
Botnet: що відомо про соцмережу / unsplash.com

З’явилась дуже цікава соціальна мережа. Вона має назву Botnet, там окрім користувача та ботів нікого немає. Тож якщо людина запостить у Botnet якийсь контент, то отримає лише позитивні відгуки.

Як пояснили розробники, програма не збирає даних користувачів.

Цікаво: До Дня Валентина Pornhub пропонує замовити відеовалентинку

Деталі

Насправді Botnet — це симуляція соціальної мережі, у якій мільйони ботів, що фанатіють від контурного користувача. Як тільки він публікує пост, то одразу ж отримає тисячі лайків та коментарів.

Вона поєднала у собі характеристики Twitter та Instagram, тобто користувачі можуть викладати фото або думки.

Мета

Її мета очевидна – допомогти деяким людям відчувати себе популярнішими та не такими самотніми. Науковці критикують більшість через те, що вони негативно впливають на самооцінку людини і можуть призвести до погіршення настрою та депресії. Особливо небезпечно це позначається на психіці підлітків.

Botnet - соцмережа, яка хвалить користувача

Botnet – соцмережа, яка хвалить користувача

Як завантажити Botnet

Наразі додаток можна завантажити лише на пристроях на базі iOS. Його можна завантажити безкоштовно. Щоправда доступні і деякі платні послуги.

Наприклад, збільшити кількість передплатників вдвічі – це коштує долар. Також можна купити тролів або бота, який буде жартувати під кожним  дописом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
сьогодні
6852
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Інтернет Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 лютого 21:03 Samsung Galaxy Unpacked 2020: які новинки представила компанія
305
11 лютого 11:15 Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft
Марія Бондар 3979
11 лютого 09:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 1157
10 лютого 21:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 5574
10 лютого 08:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 1899
Новини
Більше новин
Залиште відгук