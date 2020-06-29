Великі компанії все активніше долучаються до бойкоту соцмережі Facebook. До руху #StopHateForProfit долучаються все більше рекламодавців. Список компаній, що відмовились розміщувати рекламу у соцмережі поповнили Coca-Cola і Unilever.

Як пише видання Business Insider, щороку виробник споживчих товарів Unilever витрачає понад мільярд доларів для реклами своїх товарів на різних платформах. До кінця 2020 року виробник відмовився витрачати гроші на рекламу в Facebook, Twitter і Instagram.

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"Розміщення реклами на цих платформах наразі не дасть нічого цінного людям і суспільству. Ми будемо проводити постійний моніторинг і при необхідності переглянемо нашу поточну позицію", – кажуть у Unilever.

У Coca-Cola пояснили, що вважають неприпустимим прояви расизму у соціальних мережах. Coca-Cola вирішили призупинити рекламу на 30 днів.

Бойкот проти #StopHateForProfit / Фото: channelnews.com.au

Окрім того, до бойкоту вирішили долучитись подружжя Меган Маркл і принц Гаррі, передає Daily Mail. Вони будуть бойкотувати Facebook до тих пір, поки не почнуть блокувати всі расистські висловлювання.

У чому звинувачують Facebook

Рух #StopHateForProfit запустили в рамках солідарності з протестами у США після загибелі затриманого поліцією чорношкірого американця Джорджа Флойда. Громадські організації закликають знизити рівень ненависті в соцмережах. На їхню думку, соціальні мережі, зокрема і Facebook, закликають краще моніторити ситуацію з поширенням ненависті.

Ще актуальнішою це стало після серії скандальних постів Дональда Трампа, в яких він називає учасників протесту "бандитами" і загрожує їм застосуванням сили.

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До акції долучилися мобільний оператор Verizon, мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben & Jerry (Unilever), кінопрокатна компанія Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, додаток Talkspace, рекрутингова компанія Upwork, компанія Mozilla та популярний месенджер Viber.

Збитки Facebook

Експерти кажуть, що ціни на акції Facebook вже впали на 8%.За даними Stop Hate for Profit, щорічний дохід Facebook від реклами становить 70 мільярдів доларів.

Після заяви Coca-Cola CEO соцмережі Марк Цукерберг втратив 7 мільярдів доларів через падіння акцій компанії. Заданими fortune.com, Цукерберг вибув із трійки найбагатших людей світу, опустившись на 4 позицію.