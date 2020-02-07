Браузер Chrome почне блокувати завантаження потенційно небезпечних файлів

Компанія Google оголосила про посилення захисту користувачів від завантаження небезпечного контенту. Браузер Chrome почне блокувати завантаження деяких файлів вже цього літа.

Версія браузера Chrome 82 вийде у квітні та демонструватиме користувачам попередження про те, що вони намагаються завантажити файл небезпечним способом, повідомили в Chromium Blog.

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Блокування завантажень

Мовиться про ситуацію, коли користувач хоче завантажити контент з сайту, який працює по захищеному протоколу HTTPS, але саме завантаження відбувається по незахищеному HTTP. У цій ситуації зловмисники можуть підмінити безпечний файл на небезпечний.

Версія Chrome 83 розпочне блокувати завантаження з таких змішаних сайтів виконавчих файлів програм, наприклад, exe (Windows) і apk (Android). Наступна версія браузера. яка вийде у серпні, буде також блокувати архіви (zip, iso та інші).



Google Chrome блокуватиме завантаження файлів, які можуть нашкодити користувачам

Chrome 85, який вийде у вересні, додасть до списку документи (pdf, docx та інші). І з версії Chrome 86 (жовтень 2020) буде блокуватися також завантаження мультимедіа (mp3, png та інших).

Цей графік стосується настільних платформ Windows, macOS, Chrome OS, Linux. На мобільних платформах Android і iOS графік впровадження блокування завантаження буде відставати на один реліз. Показувати користувачам попередження про небезпечне завантаження почне версія Chrome 83.

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