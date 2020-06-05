Деякі браузери ще дотепер мали так звану "дитячу хворобу", через яку користувачам доводиться витрачати час на повторне заповнення форм на сайтах або установку фільтрів в інтернет-магазинах.

Як передає xda-developers.com, зараз Google і Microsoft оснастили свої браузери функцією, що виправляє цей недолік.

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Що зміниться

Раніше, якщо користувач вводить дані в форму, а потім, перетягуючи зображення для завантаження, випадково відпускає кнопку миші, то відкривається картинка, а всі незбережені дані просто зникають.

При цьому в браузері не виникає попередження про можливу втрату інформації.

Халепа може виникати при завантаженні картинки / xda-developers.com

Відтак, розробники Google Chrome і Microsoft Edge знайшли рішення цієї проблеми. як розповів програміст з Microsoft Еріка Лоуренса, тепер при перетягуванні зображення у вікно браузера картинка в подібній ситуації буде автоматично відкриватись в окремій вкладці.

Якщо ж перетягнути зображення в верхню частину браузера – в ту область, де відображається іконка сайту і ім'я сторінки, тільки у цьому випадку картинка завантажується у вже відкритій вкладці.

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Коли буде доступне оновлення

Нова функція з'явиться у версії Chromium 85.0.4163.0. Тож користувачі Microsoft Edge і Google Chrome можуть скористатись цією послугою вже після свіжого оновлення.