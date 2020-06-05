Браузери позбудуться недоліку, що дратував багатьох користувачів
Деякі браузери ще дотепер мали так звану "дитячу хворобу", через яку користувачам доводиться витрачати час на повторне заповнення форм на сайтах або установку фільтрів в інтернет-магазинах.
Як передає xda-developers.com, зараз Google і Microsoft оснастили свої браузери функцією, що виправляє цей недолік.
Цікаво Telegram отримав велике оновлення: нові функції
Що зміниться
Раніше, якщо користувач вводить дані в форму, а потім, перетягуючи зображення для завантаження, випадково відпускає кнопку миші, то відкривається картинка, а всі незбережені дані просто зникають.
При цьому в браузері не виникає попередження про можливу втрату інформації.
Халепа може виникати при завантаженні картинки / xda-developers.com
Відтак, розробники Google Chrome і Microsoft Edge знайшли рішення цієї проблеми. як розповів програміст з Microsoft Еріка Лоуренса, тепер при перетягуванні зображення у вікно браузера картинка в подібній ситуації буде автоматично відкриватись в окремій вкладці.
Якщо ж перетягнути зображення в верхню частину браузера – в ту область, де відображається іконка сайту і ім'я сторінки, тільки у цьому випадку картинка завантажується у вже відкритій вкладці.
Може зацікавити Експерти визначили найпопулярніший додаток у світі
Коли буде доступне оновлення
Нова функція з'явиться у версії Chromium 85.0.4163.0. Тож користувачі Microsoft Edge і Google Chrome можуть скористатись цією послугою вже після свіжого оновлення.