Будьте обережні: рейтинг смартфонів із найбільшим рівнем випромінювання

Спеціалісти з компанії Statista, що відома своїми рейтингами, створила перелік смартфонів, які мають найвищий рівень випромінювання. На вершині рейтингу продукти Xiaomi, OnePlus, Sony, HTC, Apple та Google.

На перше місце експерти поставили смартфон Xiaomi Mi A1, він випромінює до голови користувача 1,75 Вт/кг. До прикладу, у Європі максимально допустимий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії становить 2 Вт/кг. На другому місці ще один китайський бренд OnePlus і його смартфон 5T. Трійку "лідерів" замикає ще один продукт Xiaomi – Mi Max 3.

Читайте також: Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році

Також у першу десятку потрапили смартфони OnePlus 6, HTC U12 life, Xiaomi Mi Mix 3, Google Pixel 3 XL, OnePlus 5, Apple iPhone 7 та Sony Xperia XZ1 Compact.

Також у компанії оприлюднили рейтинг зі смартфонами, що маю найнижчий рівень випромінення. Найбезпечнішим у цьому плані виявився смартфон Samsung Galaxy Note8. На другому місці ZTE Axon Elite. Третя сходинка за LG G7.

Смартфони, що мають найнижчий рівень випромінювання

Далі у рейтингу йдуть смартфони Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7 edge, HTC U11 life, LG Q6 та Q6+, Samsung Galaxy S9+ та Motorola Moto g5 plus.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно