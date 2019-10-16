Canon випустила мініатюрну камеру-брелок: як вона виглядає

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Мінікамера Canon IVY REC
Мінікамера Canon IVY REC / canon.co.uk

Компанія Canon почала випускати мінікамери під назвою IVY REC. Цей девайс настільки маленький, що його можна носити як брелок. 15 жовтня камера офіційно надійшла у продаж.

Як передає gizmochina.com, виробник запевняє, що цей девайс має замінити смартфон, "зберігаючи спогади в цифровому форматі".

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Характеристики. Canon IVY REC оснащена 13-мегапіксельним модулем, що може записувати відео з роздільною здатністю 1080p і частотою 60 кадрів в секунду. Вона може знімати фотографії в форматі 4: 3 або 1: 1 і відео у форматі 16: 9.

Canon IVY REC

Canon IVY REC коштує 130 доларів

Важить камера всього 86 грамів. При цьому вона отримала доволі міцний корпус та захист від води – девайс витримує падіння із висоти 2 метрів та занурення під воду на глибину до 2 метрів. Камеру можна використовувати при температурах від мінус 10 до плюс 40 градусів.

Новинка оснащена такими каналами бездротового зв'язку як Wi-Fi та Bluetooth. Її можна синхронізувати із смартфоном через спеціальний додаток Canon Mini Cam.

Ціна. Canon IVY REC на американському ринку оцінена у 130 доларів (3 300 гривень). Новинка доступна у таких варіантах кольору: Riptide (синій), Avocado (зелений) і Dragon Fruit (рожевий).

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Canon
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