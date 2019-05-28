Чат-боти у Viber стали платними: кому доведеться платити

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Костянтин Костандінов
Костянтин Костандінов

З квітня послуга чат-ботів у месенджері Viber стала платною. Однак, платити потрібно далеко не усім. Це нововведення стосується лише бізнесу. Про це розповів Директор з продажів Rakuten Viber у Центральній і Східній Європі Костянтин Костандінов.

Створення та використання ботів в Viber була і є безкоштовною послугою.

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“Змінився спектр промо- та рекламних можливостей для комунікації бренду зі своєю аудиторією. Тобто, платними чат-боти стають тільки тоді, коли їх використовують для реклами. Також це платна послуга, якщо бренд повідомляє через додаток про якісь акції, розпродажі тощо”, – пояснив Костандінов.

Він додав, що використання ботів у соціальних цілях, тобто для обміну інформацією, новинами, це буде безкоштовно.

“І ще один важливий момент – для наших користувачів чат-боти завжди будуть безкоштовними”, – додав директор з продажів Rakuten Viber.

Нині послугами чат-ботів у Viber активно користуються українські банки, наприклад Приватбанк, ПУМБ тощо. Також цю функцію використовують компанії, яким потрібно розвантажити гарячу лінію.

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Теги: Техно Viber Новини Техно Інтернет
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