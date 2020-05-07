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Через коронавірус інтернет-трафік на планеті зріс втричі

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Споживання інтернету зросло втричі
Споживання інтернету зросло втричі / tech.informator.ua

Через запровадженні у світі карантинні обмеження можна було очікувати, що попит на інтернет-трафік різко зросте. Але такий рекордний показник здивуав навіть експертів - за цей час споживання інтернету у світі потроїлося.

Про це заявили в ООН. При цьому в організації звернули увагу на "цифровий розрив", що спостерігається між бідними та багатшими верствами населення.

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"Ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий «цифровий розрив». Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету", – йдеться в повідомленні.

"Герої" в ІКТ

Також експерти з ООН кажуть, що зараз колосальну роль відіграють працівники сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Їх фахівці вважають справжніми "героями".

"Ми також повинні визнати, що у нинішніх умовах послугами та мережами ІКТ не так легко керувати. Адже ніхто не міг і уявити собі ситуації, коли трафік в інтернеті може майже потроїтися", – додають експерти.

Ще один цікавий факт, якщо раніше широкосмуговий зв'язок найчастіше використовували у містах. То зараз споживання перемістилось на передмістя та сільські райони, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Інтернет
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