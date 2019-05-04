Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу

Співробітник Google розповів, які помилки допускають шукачі в своїх резюме та як їх уникнути. Серез найрозповсюдженіших – опечатки та обсяг.

Деякі з них були чудовими, більшість просто хорошими, багато – жахливими. Найскладніше те, що протягом 15-ти років я продовжував бачити одні й ті ж помилки, які знову і знову допускали кандидати. В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці менеджерам з підбору співробітників не потрібно йти на компроміс щодо якості. Потрібна лише маленька помилка, і менеджер відхилить цікавого кандидата.

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Можу вас запевнити, що більше половини з вас допустили хоча б одну з цих помилок в своєму резюме, а я б вважав за краще, щоб люди отримували роботу, а не втрачали таку можливість. Щоб допомогти більшій кількості кандидатів, я виділив п'ять найбільших помилок, які я зустрічаю в резюме.

Опечатки

Це здається очевидним, але помилки зустрічаються все частіше. Опитування CareerBuilder, проведений в 2013-му році, показав, що 58% резюме із помилками.

Опечатки часто виникають через те, що текст коригується знову і знову. Зрештою підмет та присудок раптово не збігаються, крапка в неправильному місці. Помилки ці смертельні, тому що роботодавці інтерпретують їх як нездатність потенційного кандидата дбати про якість.

Як уникнути помилок? Прочитайте своє резюме повністю: зміна нормального порядку допоможе вам зосередитися на кожному рядку окремо. Або попросіть когось уважно прочитати за вас.

Розмір резюме

Існує хороше емпіричне правило – одна сторінка резюме на кожні 10 років досвіду роботи. Важко вмістити все це, вірно? Але резюме на три, чотири або десять сторінок просто не буде прочитано уважно. Як писав Блез Паскаль: "Цей лист вийшло таким довгим тому, що у мене не було часу написати його коротше".

Чітке, сфокусоване резюме демонструє здатність узагальнювати, розставляти пріоритети і передавати найбільш важливу інформацію про вас.

Єдина мета резюме – отримати запрошення на інтерв'ю. Воно не для того, щоб переконати менеджера по найму відразу сказати вам "так" – ця роль для співбесіди. Ваше резюме – це інструмент, який допоможе пройти перше інтерв'ю. Як тільки ви опинитеся в кімнаті, резюме не матиме великого значення.

Форматування

Якщо ви не претендуєте на позиції дизайнера або художника, ваша увага має бути зосереджена на тому, щоб зробити резюме чистим та розбірливим. Читабельний шрифт, не забудьте про поля. Білий папір, чорне чорнило. Постійний інтервал між рядками, вирівняними стовпцями, вашим ім'ям і контактною інформацією на кожній сторінці.

Якщо у вас є можливість, перегляньте документ як в Google Docs, так і в Word, а потім прикріпіть його до електронного листа і відкрийте його в якості попереднього перегляду. Форматування може спотворюватися при переміщенні між текстовими платформами. Хорошим способом збереження всіх змін є формат PDF.

Конфіденційна інформація

Одного разу я отримав резюме від кандидата, що працює в першій трійці консалтингових компаній. У цієї фірми була сувора політика конфіденційності: імена клієнтів ніколи не повинні були бути розголошені. У резюме кандидат написав: "консультував велику компанію з розробки програмного забезпечення в Редмонді, штат Вашингтон". Існує невід'ємний конфлікт між потребами вашого роботодавця і ваших потреб, а саме бажання показати, наскільки ви приголомшливі, щоб отримати бажану роботу.

Таким чином кандидати часто забувають про угоду конфіденційності, і вказують зайву інформацію. Це помилка. Хоча цей кандидат не згадував конкретно Microsoft, будь-який рецензент здогадається, яку саме компанію йдеться.

Під час аудиту ми виявили, що як мінімум 5-10% резюме розкривають конфіденційну інформацію. Це говорить мені, як роботодавцю, що я ніколи не повинен наймати цих кандидатів, якщо я не хочу, щоб комерційнітаємниці надіслали електронною поштою компаніям-конкурентам.

Ніколи не вкладайте у своє резюме конфіденційну інформацію фірм, в яких ви перебували або перебуваєте зараз. Якщо ви, звичайно, не хочете побачити її під своїм ім'ям або під ім'ям свого боса.

Брехня

Ніколи не варто брехати в вашому резюме. Всіх, аж до генеральних директорів, звільняють за це. За брехню був звільнений і генеральний директор Google. Люди брешуть про свої наукові ступені, середній бал успішності (я бачив сотні людей, які "випадково" округляли свій середній бал) і про те, в яку школу вони ходили. Кандидати брешуть про те, як довго вони були в компаніях, наскільки великі були їхні команди і які їхні особисті результати в продажах. Вони завжди обманюють в свою користь.

З приводу брехні є кілька серйозних проблем:

Вас легко можуть викрити. Інтернет і перевірка інформації, так само як люди, які працювали з вами в минулому, можуть викрити ваше шахрайство.

Брехня піде за вами всюди. Ви прибрехали в резюме і через 15 років отримали підвищення. У цей момент керівництво виявляє брехню і вас звільняють. Спробуйте це пояснити на наступній співбесіді.

Всі ці помилки можуть зіпсувати ваше резюме. Саме тому – не припускайтесь їх.

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