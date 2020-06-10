Очільник російського космічного відомства, чомусь вирішив, що американці повинні були проявити більше поваги до Росії після запуску пілотованого корабля Crew Dragon. Все через те, що російскі "Союзи" майже 9 років були єдиним транспортом для американських астронавтів.

Таку позицію Рогозін розкрив у своїй колонці російської версії Forbes. Він пожалівся, що після запуску американського корабля у бік Роскосмосу посипалися "насмішки та жарти".

Не пропустіть Ілон Маск розповів про ключову місію SpaceX

Коли нашим партнерам вдалося здійснити успішне випробування свого корабля, нічого, крім жартів і насмішок у свій бік, ми не почули, хоча доречно було б подякувати нашому "Союзу", його радянським розробникам і російським інженерам, які в останні роки продовжували модернізувати цей найнадійніший у світі пілотований корабель,

– написав глава Роскосмосу.

Така позиція очільника російського космічного відомства залишається незрозумілою, адже саме він свого часу погрожував американським колегам відмовою в запусках. Це було у 2014 році коли Рогозін ще перебував у статусі віцепрем'єра. Тоді він написав у своєму твітері, що Росія може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС і їм доведеться скористатися батутом.

Тоді зухвалу заяву Рогозіна прокоментував Ілон Маск, зазначивги, що батут не знадобиться, адже SpaceX розробляє для NASA пілотований космічний корабель.

Вже після успішного старту Crew Dragon, який відбувся 30 травня о 22:22 за київським часом, Маск згадав про заяву Рогозіна і відповів йому, що "батут працює".

До теми Істерика глави "Роскосмосу": Рогозін пожалівся на SpaceX та Ілона Маска

Після цього очільник Роскосмосу навіть привітав NASA та SpaceX з успішним запуском Crew Dragon, але поза тим, очевидно, образа зростала і він вирішив вкотре нажалітися на "поганих американців". Втім, така неадекватна реакція для Рогозіна не є чимось новим і всі до неї вже звикли. Ніхто мабуть і не очікував здорового глузду та нормальної поведінки від опального глави Роскосмосу.