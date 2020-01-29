Чим небезпечні смартфони, які не отримують оновлень

Мабуть, найбілш суперечливою особливістю Android є оновлення. Не шкідливе ПЗ, якому на практиці досить легко протистояти, а нерегулярні апдейти операційної системи. Компенсувати їх відсутність не можуть навіть оновлення додатків і сервісів, які виходять досить часто, тому що вони ні в якій мірі не усувають системних вразливостей.

В чому полягає небезпека

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Смартфони, які перестали отримувати системні оновлення, більше за інших схильні до небезпеки злому, пояснив Брайан Хіггінгс, експерт з безпеки компанії Comaritech. Справа в тому, що файлова система, інструменти безпеки і навіть саме ядро ​​операційки вимагають постійного вдосконалення.

Якщо цим нехтувати, система буде поступово наповнюватися новими вразливостями, які будуть виявляти себе через появу нових сценаріїв використання, і, по суті, стає відмінним майданчиком для вилучення конфіденційних даних користувача такого пристрою.

Які смартфони більше піддаються злому

Практика показує, що основний акцент в своїй діяльності хакери та інші зловмисники зазвичай роблять на пристрої, які вже не отримують оновлень. Саме тому більша частина всіх вірусів і експлойтів з'являється для Android попередніх поколінь. Річ у тім, що у хакерів банально немає шляхів обходу систем безпеки свіжих версій ОС.

Звичайно, це не означає, що вони не з'являться в майбутньому, скоріше, навпаки, проте доти, поки пристрої буде отримувати оновлення з виправленнями багів і вразливостей, зламати їх буде складніше.

Навіщо потрібні поновлення

Вчасні оновлення ОС – запорука безпеки користувачів. Як тільки зловмисники знаходять черговий спосіб проникнення крізь систему безпеки, користувачі перебувають під загрозою. Відтак від творців ОС залежить, наскільки швидко дані користувачів знову будуть у безпеці. Це напряму залежить від того, коли вийде чергове оновлення системи, в якому всі помилки виправлено. Практика показує, що Google цілеспрямовано не усуває всі наявні уразливості відразу, а вважає за краще випускати апдейти з виправленнями поступово.

Що заважає Google випускати оновлення спеціально під виявлені вразливості відразу, а не вичікувати бозна чого по кілька місяців? Google, як і будь-яка інша компанія, в першу чергу орієнтована на прибуток, а розробка і оптимізація оновлень безпеки грошей не приносять, хоча обходяться їй досить дорого. Тому немає нічого дивного в тому, що пошуковий гігант всього лише імітує програмну підтримку смартфонів на Android.

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