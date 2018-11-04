Чому Apple не хоче відкривати офіційне представництво в Україні

Одна з найвідоміших компаній з виробництва гаджетів Apple презентувала новинки. На них довго очікували, і це стало фурором у світі IT.

В Україні ж тим часом знову підняли старе питання – чому й досі в країні немає офіційного "яблучного представництва" і чому одна компанія-монополіст має право завозити телефони та планшети з Америки.

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Україна входить у четвірку країн світу з найвищою ціною на Iphone 8. Відповідь на питання чому так дорого, може ховатися у дорогому імпорті.

В Україні немає принципу вичерпання авторських прав на торговельну марку, однак негласно деякі використовують національний принцип. Це коли власник марки або його представник одноосібно встановлює в країні ціну на свій товар і вказує, хто має право його імпортувати і продавати.

Він захищає правовласників додатково. Дозволяє їм тримати різні ціни у різних країнах,

– сказав заступник голови Офісу ефективного регулювання BRDO Денис Малюська.

В Україні офіційним імпортером гаджетів Apple є компанія ASBIS. Apple встановлює ціну в Україні, а компанія ASBIS займається логістикою та просуванням гаджетів. Звідти і формується ціна, однак посилаючись на корпоративну таємницю, деталі формування у компанії не розголошують.

Ми завжди робимо все, щоб офіційний сертифікований продукт продавався за розумними цінами в нашій країні,

– наголосила маркетинг-директор компанії ASBIS Україна Тетяна Яценко.

Журналіст Всеволод Некрасов, який досліджував ринок імпортних товарів розповідає, що це має ознаки монополії. Адже окрім ASBIS ніхто не має права ввозити в Україну гаджети. Митники просто не пропустять товар від інших компаній. На заваді стає Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності. І хоч він створений для боротьби з підробленими товарами ним користуються для боротьби з конкурентами.

Я привезу на митницю ці Iphon в коробці, вони будуть перевіряти, і заблокують імпорт, бо торгова марка Apple зафіксована в митному реєстрі,

– прокоментував журналіст видання "Економічна правда" Всеволод Некрасов.

Розірвати монополію може міжнародний принцип авторського права. Це коли всі компанії, які домовились з Apple, можуть ввозити товари в Україну. Але він поки не діє, бо, банально не прописаний в законодавстві.

Проте, якби був, то покупці від цього точно б виграли.



Переваги міжнародного принципу авторського права

Поки ж зростає лише тіньовий ринок – 50 % в продукції Apple в Україні незаконні. В таких умовах, Apple просто не хоче відкривати тут офіційне представництво.