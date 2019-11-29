Чому смартфони Xiaomi такі дешеві: відповідь очільника компанії

Компанія Xiaomi відома не лише широким асортиментом товарів, але й доступною ціною своїх ґаджетів. Очільник китайського вендора Лей Цзюнь поділився із журналістами секретами формування цін та розповів про плани компанії на майбутнє.

Як Xiaomi формує ціни на смартфони

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На думку генерального директора Xiaomi, середня ціна смартфонів на ринку стане вище в міру того, як на зміну зв'язку четвертого покоління прийдуть мережі 5G, повідомляє gizchina.

При цьому Лей Цзюнь розраховує, що компанія і далі зможе зберігати конкурентоспроможні ціни, оскільки політика бренду передбачає мінімальну націнку на свої товари.

Я думаю, маржа на рівні 8-9% дуже невисока, а оскільки наша модель продажів заснована на електронній комерції, ціна, яку буде платити кінцевий покупець, буде дуже низькою. Наш чистий прибуток дуже невеликий, а ланцюг посередників дуже короткий, тому фінальна ціна товарів на роздрібному ринку залишається досить привабливою для клієнтів,

– заявив Лей Цзюнь.

Xiaomi, за словами її керівника, розраховує дотримуватися подібної стратегії продажів і в майбутньому, навіть з переходом на мережі 5G.

Скільки коштуватимуть смартфони Xiaomi із 5G

Раніше Лей Цзюнь заявив, що вартість нових моделей смартфонів бренду з модемами нового покоління в наступному році буде починатися з позначки 285 доларів (орієнтовно 6 850 гривень за курсом станом на 29 листопада 2019 року).

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