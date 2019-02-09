Чому заплутуються навушники: пояснення фізиків

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Чому заплутуються навушники: пояснення фізиків
Чому заплутуються навушники: пояснення фізиків / Unsplash

Дослідники з університету Сан-Дієго пояснили, чому навушники в кишені плутаються і яка фізика і математика стоїть за цим.

Спочатку вчені провели експерименти: вони помістили провід в кубічну коробку і трясли її з постійною швидкістю. Вони періодично змінювали довжину проводу і швидкість тряски, повторивши дію 3415 раз.

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З'ясувалося, що чим довше кабель і чим довше його трясуть – тим більша ймовірність того, що вузол сформується мимовільно. Це називається "спонтанне зав'язування схвильованої струни".

На вузол з навушників впливають також жорсткість і діаметр шнура, але довжина і час мають найбільше значення. Наприклад, якщо кабель менше 46 см – він не заплутається ніколи. У дроти від 46 до 150 см ймовірність утворення сильно зростає. Середня довжина звичайних навушників - 139 см, а це значить, що ймовірність спонтанного появи вузла становить майже 50%.

Відзначається, що Y-образна форма навушників тільки погіршує становище і збільшує ймовірність сплутування. Щоб цього не відбувалося, дослідники дають дуже просту пораду: носити навушники в спеціальній коробочці від виробників.

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно 24
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