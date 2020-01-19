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Чорна діра в центрі Чумацького шляху виявилася легшою, ніж передбачалося

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Галактика Чумацький шлях / NASA

У центрі нашої галактики розташована величезна чорна діра Стрілець A*, про природу якої астрономи сперечаються останні 20 років. Дослідники з Гарварду й Інституту радіоастрономії в Бонні провели точні вимірювання та дізналися, що це космічне тіло в мільйони разів важча ніж Сонце.

Вчені спостерігали за центром Чумацького шляху протягом 18 років, щоб переконатися, що там дійсно розташована чорна діра, а не інше космічне тіло.

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Дослідження галактики

Вчені також хотіли обчислити її масу, яка, згідно з ранніми заявами, становить приблизно 4,3 мільйона сонячних мас. Складність цього дослідження полягала в тому, що Стрілець A * Не створює потужні викиди плазми і тому слабо помітний навіть для спеціального обладнання.


Сфотографувати центр Чумацького шляху поки не виявляється можливим

Для підрахунків дослідники використовували дані з радіотелескопа VLBA. З його допомогою було визначено, що мінімальна маса Стрільця A* становить мільйон мас Сонця – чверть від передбачуваного значення.

При цьому щільність об'єкта свідчить про те, що астрономи стежили саме за надмасивною чорною дірою. Автори проєкту прийшли до висновку, що вона займає лише частину таємничого об'єкта в центрі Чумацького шляху.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Космос Новини Техно
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