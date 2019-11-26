Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками

Масштабний розпродаж Чорна п'ятниця пройде й на торговельному майданчику AliExpress. Вже 29 листопада користувачі отримають можливість придбати товри із шаленими знижками.

Які товари варто придбати зі знижками в Чорну п'ятницю на AliExpress розбиралися журналісти Техно 24.

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Робот-порохотяг

Давно мріяли придбати собі такого "помічника"? Чорна п'ятниця – це чудова можливість не лише придбати собі робота-порохотяга, але й зекономити кругленьку суму.

Робот iLIFE V7s Plus примітний тривалим часом автономної роботи та набором корисних функцій. Робот-порохотяг завдяки невисокому корпусу (84 міліметра) може дістати пил навіть в дуже віддалених місцях та під диваном. А завдяки боковим колесам iLIFE V7s Plus може долати різні перешкоди, наприклад, пороги або коври.



iLIFE V7s Plus

Час автономної роботи iLIFE V7s Plus складає 120 хвилин після повної зарядки. Після успішно виконаної роботи робот повернеться на станції для підзарядки. До слова, управляти iLIFE V7s Plus максимально просто – завдяки додатку в смартфоні.

Наразі ціна iLIFE V7s Plus складає 4 745 гривень, однак під час Чорної п'ятниці робот-порохотяг можна буде придбати за 3 912 гривень.

Електросамокат

Ще один незамінний "друг" в міських умовах – електричний самокат. Такий вид транспорту набуває широкого поширення не лише в світі, але й в Україні. Тож, якщо ви плануєте долучитися до ecofriendly-спільноти або ж просто зекономити свій час і не стояти в заторах, то електросамокат – вдалий вибір.



Mi Electric Scooter Pro

На ринку є чимало моделей із різними наборами функцій та особливостями конструкцій. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro дуже зручний у перевезенні: його легко можна скласти і покласти до багажника автомобіля. А важить самокат 14,2 кілограма.

Запас ходу Mi Electric Scooter Pro – 45 кілометрів. Самокат обладнали потужними фарами, які освітлюють дорогу на 6 метрів попереду. Це забезпечить безпеку поїздки під час темної пори доби.



Mi Electric Scooter Pro

Обійдеться такий вид транспорту від 11 612 гривень, а під час розпродажу в Чорну п'ятницю його можна буде придбати на AliExpress від 11 238 гривень.

Смарт-годинник

Смарт-годинники набули широкого поширення не лише серед любителів активного відпочинку та спорту. Зараз розумний девайс можна побачити у багатьох користувачів, адже вони не лише функціональні, але й виглядають доволі стильно.

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Huami Amazfit Pace, приміром, окрім цікавого дизайну отримав підтримку 11 режимів тренування, функцію Always on Display та до 5 днів автономної роботи від одного заряду акумулятора.



Huami Amazfit Pace

Наразі Huami Amazfit Pace можна придбати за 2 397 гривень, а під час Чорної п'ятниці розумний девайс обійдеться в 2 022 гривні.

Термокружка

Наближається зимова пора і під час будь-яких подорожей термокружка стане вашим незамінним супутником. На ринку чимало товарів, які представлені в цій ктегорії. Однак є не так багато компаній, які можуть заапропонувати термокружку, яка протримає ваш напів теплі до 24 годин.



Xiaomi Mijia Pinztea

Xiaomi Mijia Pinztea зможе зберегти температуру напоїв від 12 до 24 годин. Термокружка виготовлена із екологічного матеріалу та сертифікована за стандартом CIQ. Об'єм кружки – до 300 мілілітрів.

Придбати Xiaomi Mijia Pinztea можна за 769 гривень, а під час Чорної п'ятниці термокружка на AliExpress обійдеться в 755 гривень.

Навушники

Любите слухати музику та не уявляєте своє життя без неї? Тут знайдеться ґаджет і для вас. На сайті чимало пропозицій із бездротовими навушниками, які можуть задовільнити потреби будь-якого користувача.

Бренд Honor добре себе зарекомендував на ринку, тим більше на AliExpress є офіційні дестрибютори вендора.



Honor FreeBuds

Бездротові навушники Honor FreeBuds можуть похизуватися захистом від води, зручною формою та стильним дизайном.

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Ціна Honor FreeBuds – 1 731 гривня, а під час Чорної п'ятниці вони обійдуться в 1 713 гривень.

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