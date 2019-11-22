Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу

Вже 29 листопада стартує один із наймасштабніших світових розпродажів – Чорна п'ятниця. Придбати товари із шаленими знижками зможуть й українці. Ймовірно, на знижках можна буде відшукати смартфони компаній Huawei, Apple, Xiaomi та Samsung.

Якщо ви вже давно хотіли придбати новий смартфон і ніяк не наважувалися, то Чорна п'ятниця чудовий привід задуматися про це ще раз. Журналісти Техно 24 підготували для вас підбірку смартфонів на різний смак та гаманець, на які варто звернути увагу в Чорну п'ятницю.

До теми: Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою

Звісно, це один із найкращих періодів придбати новинку від Apple. Хоча сама компанія позиціонує iPhone 11 як "бюджетник", він може похизувати всіма характеристиками флагмана.

iPhone 11 отримав подвійну основну камеру, яку розмістили в незвичному квадратному виступі на задній панелі. Обидва модулі мають роздільну здатність по 12 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 12 Мп. Вона підтримує зйомку відео 4K при 30 к/с.

Огляд iPhone 11 – дивіться відео

iPhone 11 отримав "найменший" екран з усіх смартфонів лінійки – 6,1 дюйма. IPS-матриця із роздільною здатністю 1792х828 відноситься до нового покоління панелей Liquid Crystal. На своєму місці залишився й "характерний" чубчик.

Працює смартфон на базі 6-ядерного процесора A13 із тактовою частотою 2,66 Ггц. В доповнення до потужного процесора iPhone 11 отримав 4 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 64 ГБ та 128 ГБ. Ємність акумулятора становить 3 110 мАг.

Наразі iPhone 11 доступний в українських магазинах за ціною від 22 999 гривень.

Наступна новинка, на яку варто звернути увагу – це смартфон від популярного китайського бренду. Redmi Note 8T лише нещодавно представили на українському ринку, але цей смартфон і справді вартий уваги.

Розпочнемо з дизайну. Redmi Note 8T отримав великий 6,53-дюймовий дисплей із краплевидним вирізом вгорі, в який помістили 13-мегапіксельну фронталку. По краях дисплея є доволі широкі рамки, а також помітне "підборіддя", однак це ніяк не впливає на якість перегляду контенту.

Огляд смартфона Redmi Note 8T – дивіться відео

На задній панелі розмістилась квадрокамера із модулями на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп та сканер відбитків пальців.

Redmi Note 8T працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 665 в парі з 4 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачене вбудоване сховище на 64 ГБ.

Наразі новинка доступна в українських магазинах за ціною від 5 999 гривень.

Ще один смартфон із доступним цінником – Huawei Nova 5T. Зауважимо, новинка отримала характеристики флагмана та дуже доступний цінник.

Читайте також: Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24

Huawei Nova 5T отримав 6,26-дюймовий FullView-дисплей Huawei Punch. Фронтальну 32-мегапіксельну камеру заховали у так званій "дірці", що робить екран дійсно безрамковим.



Huawei Nova 5T

Основна камера Huawei Nova 5T представлена чотирма модулями:

48 Мп, f/1.8, PDAF;

16 Мп, f/2.2, надширококутна;

2 Мп, f/2.4, макрооб’єктив;

2 Мп, f/2.4, для ефекту боке.

Побудована новинка на базі флагманського процесора Kirin 980, який у команді з 6 ГБ оперативки забезпечує швидку та комфортну роботу. Для зберігання даних тут передбачений флеш-накопичувач на 128 ГБ.

В українських магазинах Huawei Nova 5T доступний від 11 999 гривень.

Смартфон Samsung Galaxy Note10 став справжнім відкриттям, коли південнокорейський виробник представив його офіційно. Він поєднав у собі прекрасний дизайн та неймовірну продуктивність.

Смартфон отримав 6,3-дюймовий обтікаючий дисплей. Рамки у Samsung Galaxy Note10 практично не помітні, а фронтальна камера на 10 Мп розмістилася в "дірці" вгорі дисплея.



Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 отримав процесор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (або Exynos 9825, в залежності від регіону продажів). Також апаратну частину смартфона склали 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 256 ГБ.

Цікаво: Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Samsung Galaxy Note10 отримав стандартний модуль з 12-мегапіксельним сенсором, надширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором і телефото модуль з 12-мегапіксельним сенсором.

В Україні Samsung Galaxy Note10 можна придбати за 31 999 гривень.

Тож поки до Чорної п'ятниці залишається рівно тиждень радимо вам заздалегіть придивитися до смартфонів, які ви хотіли придбати.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно