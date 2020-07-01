Після переходу комп'ютерів Mac на ARM-процесори вони зможуть запускати будь-які мобільні додатки, доступні на iOS. Згідно з новою інсайдерською інформацією, це може працювати і в зворотному напрямку. Так стало відомо, що Apple працює над можливістю запуску десктопної операційної системи macOS на iPhone.

Автором витоку став користувач під ніком Mauri QHD, який поділився інформацією у своєму твіттері.

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За його словами, Apple розробила кілька прототипів iPhone з фірмовими ARM-процесорами Apple Silicon, що працюють під управлінням macOS. У теорії це дозволяє підключити до смартфону клавіатуру та монітор, отримавши таким чином повноцінний комп'ютер з десктопною ОС.

iPhone with MacOS



Apple working on Linda/Dex type of prototypes

the software work on it is insane

i cant even tell you how excited they are about the whole thing



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) June 26, 2020

Як паралелі інсайдер навів рішення Samsung DeX і Razer Linda, здатні перетворювати смартфон в десктопний комп'ютер з використанням портативної док-станції.

Варто відзначити, що і у самої Apple є патенти на подібні рішення. Наприклад, нижче наведено зображення ноутбука, де смартфон виступає в ролі тачпада і всіх "мізків".



Рішення дозволяє використовувати смартфон як повноцінний ПК

Втім наразі це лише чутки, але перехід всіх пристроїв Apple на єдину архітектуру дійсно робить можливим запуск не лише iOS, але й macOS на iPhone. Те ж саме стосується і планшетів iPad.