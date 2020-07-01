Чутки: Apple тестує запуск десктопної macOS на iPhone
Після переходу комп'ютерів Mac на ARM-процесори вони зможуть запускати будь-які мобільні додатки, доступні на iOS. Згідно з новою інсайдерською інформацією, це може працювати і в зворотному напрямку. Так стало відомо, що Apple працює над можливістю запуску десктопної операційної системи macOS на iPhone.
Автором витоку став користувач під ніком Mauri QHD, який поділився інформацією у своєму твіттері.
До теми Apple представила власні ARM-процесори Silicon: які ґаджети отримають нові чіпи
За його словами, Apple розробила кілька прототипів iPhone з фірмовими ARM-процесорами Apple Silicon, що працюють під управлінням macOS. У теорії це дозволяє підключити до смартфону клавіатуру та монітор, отримавши таким чином повноцінний комп'ютер з десктопною ОС.
Як паралелі інсайдер навів рішення Samsung DeX і Razer Linda, здатні перетворювати смартфон в десктопний комп'ютер з використанням портативної док-станції.
Варто відзначити, що і у самої Apple є патенти на подібні рішення. Наприклад, нижче наведено зображення ноутбука, де смартфон виступає в ролі тачпада і всіх "мізків".
Рішення дозволяє використовувати смартфон як повноцінний ПК
Втім наразі це лише чутки, але перехід всіх пристроїв Apple на єдину архітектуру дійсно робить можливим запуск не лише iOS, але й macOS на iPhone. Те ж саме стосується і планшетів iPad.