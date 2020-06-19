Випущений кілька місяців тому iPhone SE нового покоління – доступний і цілком сучасний – став справжнім хітом. Все це навіть попри те, що побудований він із застосуванням компонентів старенького iPhone 8. То чому ж не повторити успіх.

Apple цілком може поширити таку практику і на наступні бюджетні моделі – на той же iPhone SE зразка 2022 року. У Мережі вже з'явився можливий рендер такого смартфона.

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Як може виглядати iPhone SE 2022



iPhone SE 2022 року може повторити досвід свого попередника

Якщо і в цьому випадку дизайн вам здається дуже знайомим, то немає нічого дивного: по суті, це той же iPhone XR. Саме він, як припускають автори рендеру, може послужити базисом для iPhone SE 2022, як iPhone 8 послужив основою для нинішнього iPhone SE. Така модель могла б отримати платформу Apple A15 і 4 ГБ оперативної пам'яті.

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iPhone SE Plus

Втім, ще до випуску нового покоління iPhone SE може вийти iPhone SE Plus. Чутки приписують йому систему Touch ID зі сканером відбитків пальців, вбудованим в бічну кнопку живлення. Само собою, екран буде більшим, ніж у нинішнього iPhone SE, але дизайн в дусі iPhone 8 повинен зберегтися.