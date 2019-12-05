iPhone 12: повні характеристики і ціни п'яти новинок

Кілька днів тому в мережі з'явилася інформація, що восени 2020 року на нас чекає не три, а відразу чотири нових iPhone 12 та новий iPhone SE2. Тематичний ресурс AppleHub опублікував докладний опис п'яти новинок Apple, запланованих на майбутній рік.

Новий iPhone SE2 від Apple

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У березні очікується недорогий iPhone SE 2 за ціною 399 доларів (9 525 гривень). Він матиме 4,7-дюймовий LCD екран та працюватиме на монокристалічному процесорі A13. З фотоможливостей апарат отримає одну основну камеру на 12 Мп, та одну фронталку теж на 12 Мп.

За безпеку відповідатиме сканер відбитків пальців Touch ID. Ґаджет від Apple отримає 3 ГБ оперативної пам'яті та 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Дешевший айфон також отримає акумулятор ємністю 2000 мА-год. Підтримуються мобільні мережі 4G LTE, є захист від води на рівні IP68 і бездротова зарядка.



Характеристики нових iPhone 12 та iPhone SE 2020 року

Нові iPhone 12

У вересні Apple представить iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Найкомпактніший і простий з осінньої лінійки iPhone 12 отримає 5,4-дюймовий екран OLED та однокристальну платформу A14. З камер на борту буде: подвійна основна на 16 Мп та фронтальна одинарна камеру на 12 Мп.

Система розпізнавання осіб Face ID відповідатиме за безпеку. Щодо пам'яті то тут буде 4 ГБ оперативної пам'яті і 128, 256 або 512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Акумулятор ємністю 1800-2000 мА-год. Підтримуються мобільні мережі 5G (нижче 6 ГГц). Ціна складе 699-799 доларів (16 786-19 074 гривень).

Щодо iPhone 12 Plus, то з відмінностей лише екран OLED діагоналлю 6,1 дюйма, акумулятор ємністю 3100 мА-год і ціна 799-899 (19 074-21 461 гривень).

iPhone 12 Pro також теж отримає OLED екран діагоналлю 6,1 дюйма, але з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. З фотоможливостей потрійна камера на 16 Мп з датчиком ToF. 6 ГБ оперативної пам'яті, 5G з частотами mmWave, 1 ТБ флеш-пам'яті.

Крім того, смартфон перейде на порт USB Type-C, а на додаток до Face ID з'явиться ще й інтегрований з екраном сканер відбитків пальців Touch ID. Ціна складе 999-1099 доларів (23 848-26 235 гривень).

І нарешті iPhone 12 Pro Max. У порівнянні з iPhone 12 Pro він буде більшим – діагональ екрану складе 6,7 дюйма. Також збільшиться ємність акумулятора до 4000 мА-год. Ну і звісно зросте ціна, яка очікувано триматиметься на рівні 1099-1199 доларів 26 235-28 622 гривень).

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