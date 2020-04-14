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Cмартфони Pixel отримають власний процесор розробки Google

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Ілюстративне фото / Axios

Компанія Google досягла значних успіхів в розробці власного процесора для майбутніх смартфонів Pixel і для Chromebook. Це повинно допомогти компанії краще конкурувати з Apple, яка вже давно оснащує свої пристрої власними чіпсетами.

Такий хід техногіганта дасть йому змогу в майбутньому повністю відмовитися від послуг Qualcomm, яка поставляє свої процесори для смартфонів Pixel, повідомляє Axios.

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Особливості нового процесора Google

Чіп з кодовою назвою Whitechapel розроблений у співпраці з Samsung. Зазначається, що Google використовує сучасний 5-нанометровий техпроцес. Компанія вже отримала перші робочі зразки, проте очікується, що серійні чіпи не будуть готові до використання в пристроях Pixel до наступного року. У перспективі Google може випускати процесори і для Chromebook, але це буде нескоро.

Whitechapel вмикає оптимізацію технології машинного навчання Google. Частина апаратних можливостей також спрямована на підвищення продуктивності і функціональності голосового помічника Google Assistant. Google поступово нарощує свої напівпровідникові потужності. Так, наприклад, смартфони Pixel вже містять спеціальні чіпи для задач машинного навчання й обробки зображень. Пошуковий гігант найняв низку експертів в цій області, включаючи колишніх співробітників Apple та Intel.

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Автор: Михайло Года
Теги: Google Pixel Google Новини Техно Техно Ґаджети
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