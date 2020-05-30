30 травня о 22:22 за київським часом повинен пройти перший в історії пілотований запуск комерційного космічного корабля компанії SpaceX – Crew Dragon. Запуск повинен був пройти раніше, однак його перенесли через погану погоду. Надіємося, цього разу погода не завадить відправити двох американських астронавтів до МКС.

24 канал спостерігатиме, за підготовкою команди SpaceX та NASA до запуску ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon. Ракета стартує з історичного майданчика PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді.

Деталі NASA та SpaceX готові до історичного запуску корабля Crew Dragon: все про політ до МКС

Коротко про запуск

Попередньо запуск повинен був пройти 27 травня о 23:33 за київським часом, однак його скасували через несприятливі погодні умови та перенесли на 30 травня о 22:22 по Києву.

Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA, що мають за плечима по два космічні польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Герлі призначений командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен виконує роль командира зі спільних операцій з МКС.

Герлі відповідатиме за ділянку автономного польоту Crew Dragon, а Бенкен контролюватиме автоматичне стикування й розстикування з МКС. Разом вони повинні оцінити готовність корабля до доставки людей на орбіту. Крім того, їм належить перевірити в реальних умовах зручність і функціональність нових рятувальних скафандрів, розроблених SpaceX.

Відеотрансляція

Стрім від NASA

Стрім від SpaceX

Етапи запуску

Точний таймінг процесів підготовки ракети Falcon 9 до запуску.