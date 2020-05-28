Невдалий старт SpaceX: соцмережі кепкують через скасований запуск корабля Crew Dragon

День 27 травня мав увійти в історію космонавтики. Корабель Crew Dragon, виробництва мав доставити на МКС двох американських астронавтів. Однак, через несприятливу погоду запуск довелось перенести.

Як раніше писав 24 канал, запуск скасували буквально за 10 хвилин до старту. Насправді, перенесення запуску ракет – явище непоодиноке. При цьому часто подію скасовують за кілька хвилин до старту.

До теми Історичний запуск корабля Crew Dragon: все про проєкт NASA та SpaceX і політ до МКС

Однак, через важливість пілотованого запуску Crew Dragon, до події була прикута велика увага. Тож на перенесення польоту соцмережі одразу ж відреагували саркастичними мемами.

В чому важливість події

Цей запуск мав розпочати новий етап розвитку космонавтики для США. Адже останній пілотованих польотів, які закінчилися з закриттям програми Space Shuttle у 2011 році.

Коротко про запуск SpaceX. Микола сказав би Ілону коли ракети запускати. pic.twitter.com/HazMMLXyoA — Max Starepravo (@MaxStarepravo) May 27, 2020

Me: Overly excited to watch the #SpaceX launch

The weather: pic.twitter.com/ViZ2JhIij7 — Kyle O’Neill (@k_neill5) May 27, 2020

З того часу NASA змушена була купувати місця для своїх астронавтів у російських ракетах "Союз", щоб доправити астронавтів на МКС.

Цікаво Crew Dragon – все про корабель, що повертає США у космос

І проблема не лише у так званій "космічній гонці". Така ситуація ще й фінансово невигідна, адже Росія постійно піднімає ціну на місця для американських астронавтів та інших партнерів на борту корабля "Союз". Сьогодні місце на "Союзі" коштує для NASA 90 мільйонів доларів, хоча у 2010 році це коштувало приблизно 30 мільйонів доларів.

#SpaceX crew pack their little suitcase and head back to the hotel, til next time... pic.twitter.com/bJbPoNxaUN — Maritime Safety & Security (@SafetyOrProfit) May 27, 2020

Наразі запуск перенесли на 30 травня о 22:22 за Києвом. Сподіваємось, цього разу погода не зіпсує плани.