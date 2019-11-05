Curiosity надіслав нові фото Марсу: неймовірні знімки

Зйомка марсіанських пейзажів не входить до головних задач марсохода Curiosity, однак серед фото, які зробив апарат, можна зустріти неймовірні кадри. NASA опублікувало нову фотосесію із поверхні Червоної планети, яку зробив ровер.

Що відомо про розташування марсохода? Зараз Curiosity перебуває біля основи гори Mount Sharp висотою близько 5,5 кілометрів. З середини 2012 року він повільно досліджує її околиці, пересуваючись по кратеру Гейла.

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Що зображено на знімках? Останні зображення, надіслані для NASA і лабораторії Jet Propulsion Laboratory (JPL), що управляє марсоходом, демонструють найближчі околиці.

Фотографії зроблені на ліву навігаційну камеру – одну з сімнадцяти, закріплених на бортах марсохода. На відміну від інших датчиків, які роблять кольорові знімки для геологічних досліджень, навігаційні камери створюють чорно-білі кадри.

На нових зображеннях видно краї кратера Гейла, що піднімаються над рівниною. Вважається, що кратер виник близько 3,8 мільярда років тому після падіння гігантського метеорита, а потім його ландшафт довго змінювався під впливом марсіанського вітру.

Роверу належить ще чимало геологічних досліджень. Довготривалі вимірювання дозволяють картографувати поверхню, відстежити зміни температури, тиску, вологості і рівень ультрафіолетового випромінювання та інші важливі для вчених дані.

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