Які пристрої Apple отримають iOS 14: список
Задовго до презентації смартфонів та планшетів Apple в мережі з’явилась інформація щодо наступної версії iOS. Як стверджують мережеві джерела, цього року корпорація не буде відходити від традиції та розширить підтримку iOS 14 на одне покоління смартфонів.
Які пристрої отримають iOS 14
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За даними 9to5mac.com, підтримку iOS 14 отримають не тільки нові моделі смартфонів компанії, але й iPhone SE та iPhone 6s.
З чуток, відповідним оновленням прошивки також обзаведуться всі інші пристрої, представлені пізніше зазначених моделей. Підтримку iOS 14 також отримають всі моделі iPhone 2020 року.
Повний список пристроїв, які отримають iOS 14:
Смартфони
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
Планшети й інші пристрої
- iPod touch (7th generation)
- 12.9-inch iPad Pro
- 11-inch iPad Pro
- 10.5-inch iPad Pro
- 9.7-inch iPad Pro
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPad mini (5th generation)
- iPad Air (3rd generation)
Які пристрої не отримають оновлення до iOS 14
У лінійці ж планшетів iPad, за даними джерела, без апдейта залишаться iPad mini 4, представлений ще в 2015 році, та iPad Air 2, анонс якого відбувся роком раніше.
Достовірність інформації
Варто відзначити, що дана інформація ще не має офіційного підтвердження. Наприклад, минулорічна витік про сумісність ґаджетів Apple з iOS 13 виявився правдивим для iPhone 5s і iPhone 6, але тоді інсайдери помилилися в прогнозах щодо iPhone 6s та iPhone SE.
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