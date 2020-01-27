Які пристрої Apple отримають iOS 14: список

Задовго до презентації смартфонів та планшетів Apple в мережі з’явилась інформація щодо наступної версії iOS. Як стверджують мережеві джерела, цього року корпорація не буде відходити від традиції та розширить підтримку iOS 14 на одне покоління смартфонів.

Які пристрої отримають iOS 14

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За даними 9to5mac.com, підтримку iOS 14 отримають не тільки нові моделі смартфонів компанії, але й iPhone SE та iPhone 6s.

З чуток, відповідним оновленням прошивки також обзаведуться всі інші пристрої, представлені пізніше зазначених моделей. Підтримку iOS 14 також отримають всі моделі iPhone 2020 року.

Повний список пристроїв, які отримають iOS 14:

Смартфони

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Планшети й інші пристрої

​iPod touch (7 th generation)

generation) 12.9-inch iPad Pro

11-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad (7 th generation)

generation) iPad (6 th generation)

generation) iPad (5 th generation)

generation) iPad mini (5 th generation)

generation) iPad Air (3rd generation)

Які пристрої не отримають оновлення до iOS 14

У лінійці ж планшетів iPad, за даними джерела, без апдейта залишаться iPad mini 4, представлений ще в 2015 році, та iPad Air 2, анонс якого відбувся роком раніше.

Достовірність інформації

Варто відзначити, що дана інформація ще не має офіційного підтвердження. Наприклад, минулорічна витік про сумісність ґаджетів Apple з iOS 13 виявився правдивим для iPhone 5s і iPhone 6, але тоді інсайдери помилилися в прогнозах щодо iPhone 6s та iPhone SE.

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