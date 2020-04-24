Де найбільше використовують 4G-інтернет в Україні – цікава інфографіка

Найактивніші користувачі 4G-інтернету живуть в невеликих містах та селах. Серед рекордсменів (де один абонент використовує в середньому найбільший обсяг трафіку) села з населенням 100 – 1000 людей.

Про це повідомили у пресслужбі "Київстар", передає itc.ua.

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Річ у тому, що у невеликих містах і селах відсутній фіксований інтернет або вартість його установки дуже висока.

Де українці найбільше використовують 4G / Київстар

Міста та села рекордсмени

Загалом у містах, які очолили рейтинг "Київстар", 4G-інтернетом використовують в середньому в 2 рази менше мегабайт мобільного інтернету, ніж в селах, що є лідерами.

При цьому у 5 найбільших містах України абоненти використовують мобільний інтернет трохи більше, ніж в середньому по Україні – понад 8000 МБ. Загалом, ці абоненти використовують майже 30% усього мобільного інтернету в мережі оператора.

Як розповіли у "Київстар" наразі їхні послуги 4G зв'язку доступні в понад 11 тисяч населених пунктів України, де проживає 79% населення країни.

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